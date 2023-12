Kiedy inni uczestnicy "Rolnik szuka żony" chętnie udzielają wywiadów i odzywają się do fanów na Instagramie, Artur konsekwentnie milczy. Jak wiadomo, po finale "Rolnika" spadła na niego fala krytyki, jednak on nawet na to nie reaguje. Nic więc dziwnego, że widzowie zastanawiają się, co u niego dziś słychać.

Wszyscy fani pamiętają, że Artur w finale show nie tylko ogłosił rozstanie z Sarą, ale także oznajmił, że gdy tylko będzie miał czas, to "od razu ruszy na łowy" w poszukiwaniu nowej partnerki. Dzięki jego profilu na Facebooku możemy dowiedzieć się, co najprawdopodobniej słychać u niego dziś w kwestii spraw sercowych. Sprawdźcie szczegóły!

"Rolnik szuka żony": Co słychać u Artura po finale show?

Rozstanie Artura i Sary z "Rolnik szuka żony" zszokowało fanów programu. Widzowie przed finałowym odcinkiem show byli niemal pewni, że ta dwójka na pewno przetrwa i będzie wiodła razem szczęśliwe życie. Stało się jednak inaczej i widzowie nie ukrywają, że bardzo zasmuciła ich nie tylko wiadomość o rozstaniu Artura i Sary, ale także mocno zawiodła ich postawa rolnika w finale programu.

Jak wiadomo, widzów rozczarowało nie tylko zachowanie Artura, ale także postawa Darka i Waldemara. W czasie gdy pozostali panowie zdążyli już odpowiedzieć fanom na lawinę krytyki, Artur jednak wciąż nie odzywa się do widzów show. Nie pojawił się także w "Pytaniu na śniadanie" tuż po finałowym odcinku, ani też nie udziela żadnych wywiadów. Co zatem z nim się dzieje?

Na jego facebookowym profilu również nie znajdujemy żadnej wzmianki o wydarzeniach z programu, a także wiadomości o jego obecnym życiu, jednak jest pewna rzecz, która od razu zwróciła uwagę fanów. Chodzi o status związku, który wyświetla się na profilu Artura. Wszystko wskazuje na to, że rolnik dalej jest singlem, bo oficjalnie wyświetla się u niego status "wolny". Czyżby Artur jednak nie znalazł jeszcze miłości po zakończeniu programu? A może po prostu dawno nie aktualizował informacji na swoim profilu? Te pytania mocno nurtują fanów show.

Myślicie, że Artur jednak w końcu zdecyduje się odezwać do fanów "Rolnik szuka żony", by opowiedzieć, jak naprawdę wygląda jego życie po programie? Wielu z nich na pewno ucieszyłoby się na wieści od niego. Póki co nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu cierpliwie poczekać na wiadomości od Artura, aby wszystkiego oficjalnie się dowiedzieć...