Blanka z "Rolnik szuka żony" błyskawicznie została uznana przez widzów za najsympatyczniejszą uczestniczkę 10. edycji, która wprowadzała do programu mnóstwo pozytywnej energii. Choć Artur podziękował jej jako pierwszej, to wielu internautów nadal sugeruje, że pasowaliby do siebie. Tymczasem Blanka już od jakiegoś czasu chwali się w mediach społecznościowych kolejnymi bukietami kwiatów i wiele wskazuje, że znalazła miłość po programie. Ostatnio pochwaliła się też radosną nowiną i posypały się gratulacje!

Blanka z "Rolnik szuka żony" na starych zdjęciach. Niedawno świętowała wielki sukces

10. edycja "Rolnik szuka żony" zapewnia widzom ogromne emocje, a do najbarwniejszych uczestników bez wątpienia należą: Blanka i Waldemar, choć każde z nich porusza fanów w inny sposób. Waldemar jak wiadomo, wywołał niemałe kontrowersje, a tymczasem Blanka to wulkan energii i wprowadzała w gospodarstwie Artura mnóstwo radości. Prywatnie 24-latka pochodząca z Szydłowca w programie nie ukrywała, że jest studentką psychologii i obecnie mieszka w Warszawie. Teraz Blanka z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się radosną nowiną i ogłosiła, że skończyła studia i została:

Pani magister psychologii

Blanka jest prawdziwą duszą towarzystwa i oprócz psychologii gra na pianinie, uwielbia taniec, siatkówkę i gotowanie. Co więcej, Blanka jest też zapaloną podróżniczką i "co roku stara się odwiedzić kolejny kraj i poznać kolejny język" - jak mogliśmy przeczytać w jej wizytówce do programu. Nie da się ukryć, że Blanka z "Rolnika" uwielbia też modę i w mediach społecznościowych prezentuje kolejne stylizacje.

A Tak Blanka z "Rolnika" wyglądała świętując swoje 18-te urodziny. Nie zabrakło bukietów czerwonych róż i korony w stylu księżniczki. Zobaczcie dawne zdjęcia Blanki!

