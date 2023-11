W ostatni weekend został wyemitowany 2. odcinek "The Voice of Poland". Przypominamy, że tym razem w fotelu trenera zasiadł Michał Szpak, który w 8. edycji show zastąpił Natalię Kukulską. Fani wokalisty są zachwyceni tym, że Michał jest nowym jurorem show, ale mamy dla nich złą wiadomość - w najbliższą sobotę, 16 września, nie zobaczą nowego odcinka "The Voice of Poland". Dlaczego?

Zmiana w emisji "The Voice of Poland"

Podczas ostatniego odcinka "The Voice of Poland", Tomasz Kammel poinformował, że w najbliższą sobotę, 16 września, nie zobaczymy nowego odcinka show z powodu festiwalu w Opolu, który odbędzie się w dniach 15-17 września. Festiwal będzie transmitowany w TVP1, ale Telewizji Polskiej zależy na tym, żeby festiwal przyciągnął przed telewizory miliony widzów, dlatego w tym samym czasie w sobotę nie pokaże na TVP2 nowego odcinka "The Voice...". Kiedy zobaczymy zatem nowy odcinek? Tomasz Kammel dodał, że 3. odcinek "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany w sobotę 23 września, a 4. odcinek już w niedzielę 24 września. Cieszycie się?

W najbliższą sobotę nie zobaczymy programu

Za to za dwa tygodnie obejrzymy od razu dwa odcinki show!