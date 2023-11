Zbyszek Kraskowski to uczestnik 4. edycji programu "Rolnik szuka żony". Ten nieco nieśmiały rolnik niemal od razu zyskał sympatię nie tylko widzów, ale również samej Marty Manowskiej. Prowadząca show TVP1 nie ukrywała, że jest on wyjątkowo bliski jej sercu. Tym bardziej przeżyła fakt, że Zbyszek nie znalazł miłości w programie. Co więcej, został zraniony przez kandydatki, które za jego plecami szydziły z niego i jego ukochanej mamy.

Czy po programie u Zbyszka coś się zmieniło? A może nadal jest singlem? Zobaczcie poniżej!

Czy Zbyszek z "Rolnik szuka żony 4" znalazł miłość?

Zbyszek zgłosił się do programu, ponieważ marzył o tym, aby poznać kobietę, która tak jak on szuka miłości. Rolnik dostał sporo listów. Ostatecznie zaprosił do swojego gospodarstwa trzy kobiety. Niestety, żadna z nich nie zdołała podbić jego serca. Co więcej, za plecami Zbyszka niektóre z nich szydziły z jego mamy oraz z samego rolnika.

Po programie Kraskowski zbliżył się do Justyny, kandydatki, która w tej samej edycji próbowała podbić serce Karola. Zbyszek odwiedził ją nawet w Anglii, gdzie razem spędzili Sylwestra. Jednak ostatecznie ich drogi się rozeszły i oboje pozostali tylko przyjaciółmi. Później plotkowano, że Zbyszek związał się z Anną Michalską, rolniczką z 2. edycji show TVP1. Ta znajomość również zatrzymała się na etapie przyjaźni. Tak przynajmniej twierdził Zbyszek w rozmowie z Party.pl.

Z Anią łączy mnie wyłącznie przyjaźń - zapewniał nas sympatyczny rolnik.

Zajrzeliśmy na profil Zbyszka na Facebooku, aby sprawdzić, czy coś się u niego zmieniło. Niestety, rolnik nie opublikował tam zdjęć z żadną nową sympatią. Za to w miejscu, w którym można sprawdzić status związku danej osoby, widnieje napis Wolny.

Myślicie, że Zbyszek znajdzie jeszcze miłość? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Niektórzy twierdzili, że Zbyszka i Annę łączy coś więcej niż przyjaźń. Myślicie, że pasowaliby do siebie?

