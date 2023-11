Anna Michalska i Zbyszek Kraskowski z "Rolnik szuka żony" są parą?

Kibicują im fani programu "Rolnik szuka żony" oraz sama Marta Manowska. Jednak czy ta znajomość ma szansę przerodzić się w coś więcej, niż zwykłą przyjaźń? Anna Michalska i Zbyszek Kraskowski są ze sobą naprawdę blisko. Uczestnicy "Rolnika" zapałali do siebie sympatią. Na ich profilach na Facebooku co jakiś czas pojawiają się ich wspólne zdjęcia. Ostatnio Ania pochwaliła się kolejną fotką, na której widać również uśmiechniętego Zbyszka. Czy to oznacza, że ich znajomość rozkwita? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

