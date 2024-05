Reżyser programu "Hotel Paradise" przyznał, że "przyjdzie czas na kolejną edycję specjalną "All Stars", bo pojawiło się sporo ciekawych ludzi i ma kilka pomysłów, kogo można by było ściągnąć. W rozmowie z Party.pl podał konkretnych uczestników, jesteście ciekawi, kogo wymienił?

Bartosz Łabęcki w "Hotelu Paradise" jest nie tylko reżyserem i scenarzystą, ale przede wszystkim widzowie mogą go kojarzyć jako nieodzowną postać w miłosnym programie - Pana Lektora. W rozmowie z Party.pl Łabęcki przyznał, że przyjdzie czas na specjalną edycję "Hotelu Paradise. All Stars", która różni się od pozostałych "zwykłych" sezonów tym, że nie pojawiają się nowi uczestnicy, a znani z poprzednich edycji weterani, którzy nadal są singlami. Pan Lektor wyjawił, kogo widzi w tej specjalnej edycji.

No jeżeli powiem, że Bartka, to znowu za chwilę nam się podzielą głosy, bardzo mocno. Jednak uważam niezmiennie, że jest to bardzo interesujący uczestnik programu. Na pewno Adę, z tej edycji (...) Jestem fanem poczucia humoru Michała i Oskara

przyznał Pan Lektor.