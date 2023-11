Za nami kolejny odcinek programu "Dance Dance Dance", w którym pary rywalizują ze sobą, odtwarzając choreografię z najbardziej znanych teledysków na świecie. Oczywiście w odcinku nie zabrakło krytycznych uwag jurorów. Jednak konflikt między Ewą Chodakowską a Pauliną Krupińską został zażegnany! Była miss otrzymała od jurorki pozytywne oceny. Mimo to, to właśnie ona musiała pożegnać się z programem razem z Klaudią Halejcio! Na koniec była Miss powiedziała jury kilka gorzkich słów, co spotkało się z dużym oburzeniem Roberta Kupisza.

