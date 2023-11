Kolejny odcinek programu "Dance dance dance" dostarczył widzom mnóstwo emocji. Na koniec odcinka o pozostanie w programie rywalizowały dwa duety: Paulina Krupińska i Klaudia Halejcio oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Decydujące głos należał do Idy Nowakowskiej, która ostatecznie przyznała Halejcio 8,5 punktu, a tym samym sprawiła, że ta para opuściła program!

Ten werdykt Paulina Krupińska uznała za niesprawiedliwy i ostro zareagowała:

Dzisiaj pokazaliście, że to nie jest program o tańcu. Nie zgodziłabym się z punktacją, jeśli chodzi o solo Klaudii, bo po prostu była najlepsza - powiedziała na koniec.

Takiego obrotu spraw jurorzy chyba się nie spodziewali. I zareagowali na to, że ktoś z uczestników zarzuca im niesprawiedliwą ocenę:

Nieładne to było bardzo. To było słabe, to było najsłabsze - powiedział po wypowiedzi Pauliny, Robert Kupisz.