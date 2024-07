10 z 15

Mateusz Sobecko ma 22 lata i mieszka w Rudzie Śląskiej. 6 lat temu zaczął trenować taniec towarzyski, a namówił go do tego tata. Niestety nie znalazł odpowiedniej techniki, więc zaczął poszukiwania w innych technikach. Nie lubi konkretyzować swojego stylu, gdyż po każdych zajęciach odnajduje coś nowego, co całkowicie dopasowuje do siebie. Możemy określić jego technikę jako „Sobecko style”.

W poprzedniej edycji doszedł do etapu odcinków na żywo, ale poważna kontuzja kolana uniemożliwiła mu dalszy udział w programie. Wystartował ponownie i także znalazł się w finałowej czternastce.