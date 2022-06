To już pewne - Klaudii Antos nie zobaczymy w jury drugiej edycji "You Can Dance"! A co myśli o tym, aby to Katarzyna Cichopek zasiadała teraz w fotelu jurora? Tancerka skomentowała to w wymowny sposób.

W drugiej edycji programu "You Can Dance. Nowa generacja", szykują się duże zmiany, o których w mediach plotkowało się już od pewnego czasu. Teraz w końcu pojawiło się potwierdzenie od samej Klaudii Antos - tancerka zapowiedziała, że nie zobaczymy jej już w programie. A co gwiazda myśli o tym, aby to Katarzyna Cichopek zajęła jej miejsce? Klaudia Antos szczerze odpowiedziała!

"You Can Dance": Klaudia Antos nie będzie już jurorką. Co myśli o wyborze Katarzyny Cichopek?

Sukces pierwszej edycji programu "You Can Dance. Nowa generacja" spowodował, że już niedługo zobaczymy jego drugą odsłonę. Nie obędzie się jednak bez zmian w składzie jurorskim! Już jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że w "You Can Dance" nie zobaczymy już Klaudii Antos i Miszy Kostrzewskiego. Teraz w rozmowie z portalem Pudelek.pl Klaudia Antos potwierdziła, że faktycznie nie pojawi się już w tanecznym show w roli jurorki. W rozmowie z portalem gwiazda przekazała, że po zakończeniu pierwszej edycji, nikt się już do niej nie odezwał...

East News/TRICOLORS

Zobacz także: Nie żyje była uczestniczka "You Can Dance". Michał Piróg opublikował wzruszający wpis

Ostatnio dość głośno zrobiło się o tym, że to Katarzyna Cichopek ma pojawić się w jury "You Can Dance. Nowa generacja". Aktorka w rozmowie z nami przyznała, że rozmowy na temat jej udziału w programie trwają i wygląda na to, że bardzo prawdopodobne jest to, że zobaczymy ją w drugiej edycji show. Co o tym myśli Klaudia Antos? Tancerka w rozmowie z Pudelkiem, zdecydowała się na bardzo wymowną i dyplomatyczną odpowiedź.

- Ciężko mi powiedzieć, czy Kasia Cichopek jest dobrym wyborem. Nie znam jej osobiście. Nie poznałam jej jako pedagoga od tańca. Nie wiem, jaki ma kontakt z dzieciakami i wiedzę taneczną, co jest podstawą tego programu - powiedziała tancerka.

East News/Paweł Wodzyński

Zobacz także: "You Can Dance": Natalia Madejczyk zginęła przez pożar. Wstrząsające szczegóły

A Wy, żałujecie, że Klaudia Antos nie pojawi się już w "You Can Dance"? I najważniejsze - czy jeżeli Katarzyna Cichopek rzeczywiście dołączy do show, to Waszym zdaniem sprawdzi się w roli jurorki?