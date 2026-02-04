Już 1 marca o godzinie 19:55 na antenie Polsatu rozpocznie się 18. edycja uwielbianego przez widzów programu „Taniec z gwiazdami”. Nadchodząca edycja zapowiada się emocjonująco – niemal wszyscy uczestnicy są już znani, a atmosfera wokół show robi się coraz gorętsza.

Afera wokół biletów na "Taniec z gwiazdami"

Najwięksi fani programu mogą już szykować się na wyjątkowe widowisko. 3 lutego o godzinie 10:00 ruszyła sprzedaż biletów na widownię wszystkich odcinków. Jak zapowiadano na oficjalnym profilu programu oraz stronie Polsatu, liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie – ogromne. Rzeczywiście, nie było inaczej i bilety rozeszły się niemal w sekundę. Fanom nie przeszkadzała nawet dość wysoka cena - 316 zł za pojedynczą wejściówkę na wybrany odcinek i 421 zł na odcinek finałowy.

W związku z błyskawicznym wyprzedaniem się biletów w sieci wybuchła afera. Odbiorcy aż nie dowierzali, że mogły sprzedać się tak szybko.

Możliwe, że bilety rozeszły się w 1 min? Byłam ciągle na stronie… i nagle ich nie było pisali niektórzy.

Bagi zabrał głos ws. nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

Jak już wiadomo, Magdalena Tarnowska, była partnerka taneczna Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego, ponownie stanie na parkiecie „Tańca z gwiazdami”. Ich wspólny występ w poprzedniej edycji przyniósł im zwycięstwo oraz ogromną sympatię widzów. Tym razem Tarnowska zatańczy u boku nowego partnera. Choć skład par nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, jej udział w nowej edycji jest już potwierdzony. Fani z niecierpliwością czekają na kolejne informacje, a emocje sięgają zenitu.

Mikołaj Bagiński nie kryje swojego wsparcia dla Tarnowskiej. Zwycięzca poprzedniej edycji programu zapowiedział, że pojawi się na widowni każdego odcinka nowej edycji.

Kupuję bilety na każdy odcinek zapowiedział krótko.

Ta deklaracja wywołała entuzjazm wśród fanów. Profil programu odpowiedział mu z humorem: „Przy wejściu, po okazaniu Kryształowej Kuli, dla Ciebie wstęp free”.

Mimo deklarowanego wsparcia dla Tarnowskiej, Bagiński nie ukrywa, że nie będzie mu łatwo patrzeć, jak jego była partnerka taneczna występuje z kimś innym. W rozmowie z Pomponikiem już w listopadzie wspominał:

Na pewno pierwszy odcinek oglądania Madzi z innym chłopakiem będzie specyficzny. Tak szczerze mówiąc, tworzymy w tym programie parę numer 9, tak się zżyliśmy ze sobą, że patrząc, jak będzie się zżywała z inną osobą i z nią będzie tworzyła zespół i dążyła do zdobycia Kryształowej Kuli, to na pewno będzie dla mnie dziwne na początku. Ale bardzo lubię Madzię, więc będę trzymał kciuki. Na pewno to, że będę kibicował, będzie ważniejsze niż to, że się będę dziwnie czuł. Pewnie Madzia mnie zapyta, czy ten nowy partner jest okej

Kto wystąpi w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"?

4 lutego ujawniono ostatniego uczestnika 18. edycji "Tańca z gwiazdami", a tym samym poznaliśmy pełen skład. Do programu dołączą naprawdę znane twarze: Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Gamou Fall, Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka, Paulina Gałązka, Kamil Nożyński, Natalia „Natsu” Karczmarczyk, Kacper „Jasper” Porębski, Sebastian Fabijański oraz Izabella Miko.

Powrót na parkiet zapowiedzieli również: Magdalena Tarnowska, Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz, którzy z kolei wracają do formatu po przerwie.

Bagi o nowej edycji "Tańca z gwiazdami", fot. Instagram/tanieczgwiazdami

