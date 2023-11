Za nami pierwszy odcinek nowego reality-show Polsatu „Wyspa przetrwania”. Ile osób przed telewizorami zgromadził show? Znamy wyniki! Oto one!

"Wyspa przetrwania" - hit?

W piątek, 8 września o godz. 20.05 pierwszy odcinek "Wyspy przetrwania" oglądało średnio 1,41 mln widzów (9,58 proc. udziału) - podają Wirtualne Media. W tym czasie jedynie oczko wyżej uplasowała się TVP2, pokazująca wówczas seriale „Barwy szczęścia”, „O mnie się nie martw” i „Rodzinka.pl” - zdobyła ponad 2 miliony widzów, co dało 14,77 proc. udziału. Na trzecim miejscu znalazła się TV4 zdobywając 1,27 mln widzów.

Jak na pierwszy odcinek "Wyspy przetrwania" program okazał się prawdziwym hitem, zdobywając drugie miejsce. Jak będą się przedstawiać wyniki następnych odcinków? Czekamy z niecierpliwością na informacje w przyszłym tygodniu!

O czym jest program "Wyspa przetrwania"?

„Wyspa przetrwania” to nowy widowiskowy, pełen rywalizacji i morderczych wyzwań program Telewizji Polsat, znany na świecie pod nazwą „Survivor” i emitowany od 2000 roku. Jak dotąd doczekał się 34 edycji w USA, 11 we Włoszech, 13 w Belgii, 15 w Norwegii, 16 w Hiszpanii, 19 w Danii i ponad 20 we Francji. Łącznie program jest, lub był realizowany w 50 krajach na całym świecie.

W programie oglądamy zmagania uczestników podzielonych na dwa, a czasem nawet cztery plemiona, które zamieszkują bezludne, odcięte od świata wyspy. Na nich rozgrywa się prawdziwa walka o przetrwanie. Uczestnicy muszą zapewnić sobie ogień i schronienie, codziennie walczą o żywność i różne przedmioty codziennego użytku. Jednak przede wszystkim walczą o totem, który gwarantuje im nietykalność na tzw. radach wyspy, na których spośród siebie musza kogoś wykluczyć. W czasie kolejnych konkurencji, muszą wykazać się siłą, odwagą, pamięcią, wytrwałością i sprytem, Równie ważne są układy i sojusze miedzy uczestnikami. W finale spośród dwóch śmiałków, którzy przetrwali najdłużej zwycięża ten, który otrzyma większą liczbę głosów od wyeliminowanych już z programu uczestników. Nagrodą główną w polskiej edycji jest 150 tysięcy złotych.

Start programu okazał się bardzo dobry!

