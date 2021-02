Hotel Paradise, Love Island, Rolnik... Wszyscy wierzyli w ich uczucie, ale miłość z ekranu nie przetrwała

O ich związkach od początku było głośno - w końcu rozwój ich uczucia na bieżąco śledziliśmy w programach rozrywkowych, w których wzięli udział. Później obserwowaliśmy ich życie za pośrednictwem social mediów. Tysiące fanów trzymało za nich kciuki i wierzyło w ich miłość. Ale niestety, rzeczywistość szybko zweryfikowała, że do siebie nie pasują.

Zobaczcie, które pary z "Hotel Paradise", "Rolnik szuka żony", "Love Island", czy "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie przetrwały...

Zobacz także: Znaleźli miłość w tv show! Oto pary z "Rolnik szuka żony", "Hotel Paradise" czy "Love Island", które przetrwały!

Poznali się w "Rolnik szuka żony", "Hotel Paradise", czy "Love Island". Niestety, ich związki nie przetrwały

1. Julia i Dominik z "Love Island"

Związek zwycięzców drugiej edycji programu "Love Island" trwał zaledwie trzy miesiące. Para po powrocie do kraju i przeżyciu kilku wspólnych tygodni uznała, że nie pasuje do siebie. Jako pierwszy informację o rozstaniu przekazał Dominik, zamieszczając oświadczenie na swoim Instagramie. Byli partnerzy podobno zakończyli swój związek w dobrych relacjach.

Mat. prasowe

2. Chris i Marietta z "Hotelu Paradise"

Razem wygrali pierwszą polską edycję "Hotelu Paradise" i nawet po powrocie z Bali podjęli decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Ich związek niestety nie trwał długo, ale na szczęście byli partnerzy dalej się ze sobą przyjaźnią. Marietta aktualnie nie ma chłopaka, ale za to Chris znalazł już miłość swojego życia. Mało tego - niedługo zostanie również ojcem! Marietta trzyma kciuki za jego szczęście.

Grzegorz Piekarski

3. Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Rozpad małżeństwa Oliwii i Łukasza był szokiem dla wszystkich. Para była ze sobą niespełna rok, doczekała się synka Franka. Informację o rozstaniu przekazała Oliwia za pośrednictwem Instagrama. Dokładne powody rozpadu ich związku nie są jednak znane.

Instagram

4. Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony"

Anna i Jakub poznali się na planie 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". O ich rozstaniu dowiedzieliśmy się dokładnie w styczniu 2020 roku, czyli kilka miesięcy po zakończeniu emisji reality show. Oświadczenie w tej sprawie zamieściła była partnerka rolnika w swoich social mediach. Wtedy też dowiedzieliśmy się o powodach rozstania.

Nie było to dla mnie łatwe i nadal nie jest, dlatego też wolałam milczeć, ale niestety, po programie okazało się, że każdy z nas inaczej rozumie słowo rodzina, a że każdy doskonale wie, czego chce i szuka, to nasze drogi się rozeszły - napisała wówczas w sieci była partnerka Jakuba.

Milena Fleter Fotografia

5. Sylwia i Mikołaj z "Love Island"

Zwycięzcy pierwszej edycji "Love Island" byli ze sobą przez ok. rok. Gdy ich relacja zaczęła się psuć, podjęli decyzję o uczęszczaniu na terapię dla par. I chociaż wydawało się, że pokonali kryzys, to niestety decyzję o rozstaniu podjęli w trakcie "Tańca z gwiazdami", w którym brali udział jako para.

East News

6. Ilona i Maciej z "Rolnik szuka żony"

To był prawdziwy szok dla fanów "Rolnik szuka żony"! Wszystkim wydawało się, że Ilona i Maciej są dla siebie stworzeni. Niestety, decyzję o rozstaniu podjęli jeszcze przed finałowym odcinkiem 7. edycji "Rolnik szuka żony"! Maciej stwierdził, że jednak pomiędzy nimi nie ma chemii - Ilona nie mogła powstrzymać łez i przyznała, że poczuła się oszukana.

Mat. prasowe

7. Ola i Rafał z "Love Island"

Związek finalistów drugiej edycji "Love Island" trwał zaledwie kilka tygodni. Para po powrocie do kraju niemalże od razu podjęła decyzję o rozstaniu. Ich relacja nie zakończyła się w przyjaznej atmosferze. Byli partnerzy nie utrzymują ze sobą kontaktów.

Mat. prasowe

8. Agata i Łukasz z "Rolnik szuka żony"

Agata i Łukasz stworzyli swój związek dzięki udziałowi w 5. edycji show TVP. Co więcej, para nawet zaręczyła się i to jeszcze w trakcie trwania programu! Ale niestety, pomiędzy tą dwójką szybko zaczęło się psuć, co nie umknęło oczywiście uwadze fanów. Sami zainteresowani głośno nie komentowali swojego rozstania, jednak z ich wpisów w mediach społecznościowych można było wywnioskować, że ich związek nie zakończył się w miłych relacjach.

Ponadto po pewnym czasie od rozstania z Agatą, Łukasz w jednym z wywiadów wyraźnie "wbił szpilę" swojej byłej partnerce.

Agata i Paulina napisały do mnie list tylko dlatego, że wśród kandydatek Grzegorza i Krzysztofa byłyby pewnie niezauważone i nie miałyby szansy być zaproszone do gospodarstwa. [...] Później zaczęło się współczucie kandydatkom, które wiedzą, co robią i są bardzo dobrze przygotowane, także radzę uważać na takie sztuczki - mówił jakiś czas temu dla Plotek.pl Łukasz i jednocześnie ostrzegał rolników biorących udział w programie.

Instagram/Mat. pras.

9 . Monika i Paweł z "Love Island"

Para, która wzięła udział w pierwszej edycji "Love Island", była ze sobą przez prawie 1,5 roku. Niestety, pod koniec stycznia 2021 roku dowiedzieliśmy się, że ich związek zakończył się w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach. Dla wszystkich fanów "Love Island", był to prawdziwy szok.

Instagram

10. Rafał i Justyna z "Rolnik szuka żony"

Rafał i Justyna, uczestnicy drugiej edycji show TVP, rozstawali się aż dwa razy. Najpierw jeszcze w programie, gdzie widzowie całą winą za popsucie relacji obarczyli rolnika. Jednak ku zaskoczeniu wszystkich w finale "Rolnik szuka żony", Rafał i Justyna przyznali, że chcą dać sobie kolejną szansę. Niestety, po zakończeniu udziału w show TVP, ich relacja i tak nie przetrwała.