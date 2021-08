Wiadomość o ich związku to jedna z najbardziej gorących informacji ostatnich dni! Mateusz Szek z "Hotel Paradise" oraz Aga Boryń z "Love Island" kilka dni temu ogłosili światu, że są parą. Fani od pierwszych chwil kibicują tej dwójce, w tym również nasi Czytelnicy! Aga i Matt zdradzili specjalnie dla nas, co urzekło ich w drugiej połówce. Ależ oni się kochają! Zobaczcie sami. Zobacz także: Uczestnik "Hotel Paradise" i uczestniczka "Love Island" są parą! Pokazali romantyczną fotografię Dlaczego Matt z "Hotelu Paradise" i Aga z "Love Island" się w sobie zakochali? Zobaczcie, co nam powiedzieli! Wzięli udział w dwóch konkurencyjnych programach, w których głównym celem jest znalezienie miłości. Jednak zarówno Adze jak i Mateuszowi nie udało się tego zrobić. Okazało się, że miłość czekała na nich po udziałach w "Hotelu Paradise" i "Love Island". Jak przystało na XXI wiek, poznali się przez internet. Kojarzyli się z telewizji i mediów społecznościowych. Zaczęli ze sobą pisać, aż w końcu postanowili się spotkać. Są ze sobą już od kilku miesięcy i nawet razem mieszkają. Mówią o sobie, że są jak papużki nierozłączki i mają już swoją wspólną wizję na życie i przyszłość. A co takiego spowodowało, że się w sobie zakochali? Co cenią w swojej drugiej połówce? Uwielbiam w Mateuszu to, że jest tak wrażliwy i czuły, a zarazem ambitny, męski. Ma ogromną wiedzę i cudowne marzenia do których dąży. Uwielbiam go za siłę, jaką w sobie ma i za to, że sprawia, że czuję się jak najszczęśliwsza kobieta na ziemi. Ponadto gotuje tak dobrze, że niejeden szef kuchni mógłby mu pozazdrościć. A jak wiadomo - przez żołądek do serca - powiedziała Aga....