"10 lat młodsza w 10 dni": Załamana metamorfozą Maria uderza w produkcję. "Zrobiła ze mnie straszydło"

Maja Sablewska powróciła z nowym formatem. W "10 lat młodsza w 10 dni" serwuje metamorfozy uczestnikom, którzy nie czują się dobrze w swoim ciele. Tym razem doszło jednak do smutnej sytuacji. W jednym z odcinków, biorąca udział w programie pani Jolanta, była załamana tym, co zaserwowała jej Maja Sablewska: Masakra. Nie podobam się sobie Odcinek wywołał spore kontrowersje w sieci. Widzowie stanęli po stronie załamanej uczestniczki. "10 lat młodsza w 10 dni": Uczestniczka załamała się metamorfozą, którą zafundowała jej Maja Sablewska Maja Sablewska wróciła do telewizji. Teraz funduje metamorfozy w ramach programu "10 lat młodsza w 10 dni". Jednak Pani Jolanta nie będzie zbyt dobrze wspominać udziału w show znanej stylistki, emitowanego na Polsat Cafe. Tym razem Maja Sablewska nie popisała się, a kulminacyjny moment spojrzenia w lustro dla uczestniczki był bardzo rozczarowujący: Masakra. Nie podobam się sobie. Naprawdę, nie podobam się sobie. Pani Jolanta próbowała wytłumaczyć Mai Sablewskiej, dlaczego jest zawiedziona efektem metamorfozy: Zobacz, jakie ja mam worki. No, zobacz, widzisz?! Makijaż tego nie przykryje. Buzia... Nie, nie podoba mi się, Maja. Normalnie się czuję, jakbym miała z milion lat. Okropnie! Kolor włosów jest naprawdę fajny, makijaż, ale to nie dla mnie. Zmarszczek i worów się nie przykryje makijażem. To widać nawet z daleka. I ta sukienka. Kolor fajny, ale krój kompletnie nie dla mn ie. Zobacz także: "10 lat młodsza w 10 dni": Kulisy nieudanej metamorfozy Jolanty: "Wtedy zaczęła się awanturować" Nowy format wywołał kontrowersje, jednak prowadząca zdawała się nie rozumieć załamania uczestniczki "10 lat młodsza w 10 dni". Na koniec stwierdzając, że jej zdaniem...