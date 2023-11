Reklama

W teleturniejach zdarzają się wpadki, którymi żyje cały internet. O tej z "Koła Fortuny" na pewno będą mówić wszyscy! A poszło o... Bogusława Lindę, a właściwie jego imię, z którym trójka graczy miała nie lada problem.

Kategoria jednej z rund brzmiała "aktor". Chodziło o Bogusława Lindę. Jednak przy odsłanianiu kolejnych liter, uczestnicy nadal mieli problem z rozwiązaniem. Jako pierwsza spróbowała odgadnąć hasło pani Agnieszka, która wypaliła: Bolesław Linda. Od razu zaczęła się z siebie śmiać. Co ciekawe, kolejna uczestniczka, pani Iwona, wcale nie skorzystała z szansy, żeby wygrać rundę, bowiem powiedziała: Bronisław Linda. Kiedy przyszedł czas na pana Sławka, wszyscy myśleli, że to on zwycięży i poda prawidłowe rozwiązanie. Ten jednak poprosił o literkę "Z" i stracił szansę. Po raz kolejny typowała pani Agnieszka która w końcu podała dobrą odpowiedź. Chodziło oczywiście o imię "Bogusław".

Prowadzący, Rafał Brzozowski, zaczął go udawać (czy mu nigdy nie znudzą się takie żarty?), a jednocześnie przeprosił pana Bogusława za wpadki uczestników. Musicie to zobaczyć :)

