Zabawna wpadka w "Familiadzie"! Do krępującej sytuacji doszło niedawno w jednym z odcinków popularnego teleturnieju, emitowanego przez TVP2. Jednemu z uczestników show wpadła w oko zawodniczka z przeciwnej drużyny. Gdy para spotkała się przy zadaniu, chłopak chciał wyznać uczucie swojej konkurentce. Jednak nie wszystko poszło po jego myśli... Co dokładnie wydarzyło się w "Familiadzie"?

Reklama

Zobacz też: "Familiada" jednak znika z anteny?! Jest decyzja władz TVP w sprawie programu z udziałem Karola Strasburgera!

Nieudane wyznanie miłości w "Familiadzie"

Gdy para spotkała się pod słynną tablicą, chłopak zapatrzył się w uczestniczkę przeciwnej drużyny. Wychwycił to gospodarz programu, Karol Strasburger, który zażartował z zakochanego.

Czy aby na pewno wszystkie panie są zajęte? - zapytał uczestnik.

Karol Strasburger zapytał, czy chłopak już się zakochał. Na co on odpowiedział, że owszem. Dziewczyna natychmiast zareagowała i powiedziała wprost, że jest zajęta. Jednak to nie zakończyło dyskusji. Karol Strasburger kontynuował temat, w dość nieudolny sposób interweniując. Zamiast wspomóc zakochanego, jeszcze go pogrążył...

Zobacz także

Z tym że, Paweł, bo może nie słyszałaś, jest na utrzymaniu. To znaczy sam nie dysponuje kasą, chyba że wygra w Familiadzie, no to wtedy będzie bogaty - powiedział gospodarz programu.

Dziewczyna jednak nieprzerwanie powtarzała, że jest zajęta i nie jest zainteresowana. Na zakończenie dyskusji padła cięta riposta chłopaka w kierunku Strasburgera! Posłuchajcie jaka!

Polecamy: Jak wyznać miłość dziewczynie? Sprawdzone sposoby okazywania uczuć

Karol Strasburger przesadził? :)