W "Familiadzie" doszło do kolejnej zabawnej wpadki! Ostatnio w programie jeden z uczestników próbował poderwać uczestniczkę z konkurencyjnej drużyny. Niestety nie udało mu się to, a jego zapał zgasił prowadzący. Tym razem do wpadki doszło przez Karola Strasburgera, który źle zinterpretował odpowiedź uczestniczki!

Wpadka w "Familiadzie"

W ostatniej finałowej rundzie "Familiady" Karol Strasburger zadał pytanie uczestniczce:

Co mówimy, gdy czegoś nie usłyszymy?

Kobieta odpowiedziała:

Jeszcze raz.

Karol Strasburger nie zorientował się, że to jej odpowiedź i ponownie przeczytał pytanie. Uczestniczka straciła przez to kilka sekund. Zobaczcie wideo!

Tym razem wszystko przez Karola Strasburgera