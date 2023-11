4 z 5

Kim jest Edyta Herbuś?

Tancerka międzynarodowej mistrzowskiej klasy S w tańcach latynoamerykańskich. Finalistka Mistrzostw Polski, Europy i świata w tańcu nowoczesnym i trzykrotna Mistrzyni Polski Formacji Tanecznych.

Kocha taniec i tańczy od zawsze. Jako dziewięcioletnia dziewczynka, wracając ze szkoły, sama weszła na zajęcia taneczne i już tam została.

- Moja miłość do tańca narodziła się po obejrzeniu kultowego filmu „Dirty Dancing”. Oglądając go nieskończoną ilość razy, zakochałam się w historii bohaterów, w tańcu i w muzyce. Pewnie dlatego, moją pierwszą wielką miłością był mój partner taneczny - mówi Edyta Herbuś.

Obiecałam sobie wtedy, że kiedyś zatańczę tę choreografię z finałowej sceny i spełniłam to marzenie podczas Koncertów Muzyki Filmowej, gdzie tańczę właśnie do „Time of my life”.

Edyta Herbuś w 2005 wystąpiła w programie „Taniec z Gwiazdami”, dzięki któremu zdobyła popularność i ogromną sympatię widzów. Reprezentowała Polskę podczas konkursu Tańca Eurowizji w 2008 roku, gdzie wraz z Marcinem Mroczkiem wywalczyli pierwsze miejsce. Brała udział w warsztatach aktorskich w Łodzi, Rzymie i Londynie oraz Masterclass w Los Angeles w szkole Bernarda Hillera. Przełomowe dla jej kariery

okazały się występy taneczne podczas największych spektakli operowych w Teatrze Wielkim: „Traviata”, „Turandot” , „Latający Holender” , „Samson i Dalila”, „Salome”.

