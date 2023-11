Reklama

Znamy pierwszego jurora nowego programu "World of Dance", który jesienią zastąpi "Taniec z Gwiazdami". Telewizja Polsat poinformowała, że będzie to... Michał Malitowski, dotychczasowy juror "TzG"! Wcześniej oceniał tancerzy w programie "Got to dance. Tylko taniec". Dlaczego Polsat stawia akurat na niego?

Najbardziej utytułowany tancerz latynoamerykański na świecie. Wraz ze swoją partnerką Joanną Leunis, przyciągają tysiące fanów w największych salach świata na wszystkich kontynentach. Tańczył w londyńskiej Royal Albert Hall, oskarowej Kodak Theatre w Los Angeles, czy w mieszczących kilkadziesiąt tysięcy widzów arenach w Japonii i Chinach, zawsze z pasją, perfekcją i niesamowitym ładunkiem emocji, porywając publiczność - czytamy w informacji prasowej.

World of Dance - co to za program?

Nowe show Polsatu zobaczymy jesienią! Format wymyśliła sama Jennifer Lopez, która zasiada również w jury show w USA. Jakie są zasady show?

Do rywalizacji w świecie tańca staną profesjonaliści, którzy stworzą zapierające dech w piersiach choreografie, jakich jeszcze nie było. Najlepsi tancerze z Polski i ze świata będą oceniani przez profesjonalne jury w trzech grupach wiekowych: juniorów, dorosłych i zespołów. Każdy z uczestników będzie miał szanse zdobyć maksymalną punktację w pięciu kategoriach: wykonanie, technika, choreografia, prezentacja i kreatywność - można przeczytać w zapowiedziach programu.

Zobacz: Nowe taneczne show Polsatu już jesienią! Kto powinien zostać polską Jennifer Lopez? GŁOSUJ w naszym PLEBISCYCIE!

Plotkuje się, że program poprowadzi Edyta Herbuś! Na giełdzie nazwisk pojawia się również Patricia Kazadi i Ida Nowakowska. Czekamy z niecierpliwością na informacje!

Zobacz: To wyglądało naprawdę groźnie! Juror Tańca z gwiazdami miał wypadek na tanecznym parkiecie! Mamy WIDEO

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.

Reklama

Michał Malitowski: