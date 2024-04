Fani Adriana i Wiktorii z "Love Island" będą zaskoczeni! Po wielu perypetiach na Wyspie Miłości para jednak postanowiła dać sobie szansę? Te kadry nie pozostawiają wątpliwości, że chwile grozy w relacji tej dwójki odeszły w niepamięć i wszystko zakończyło się "Happy Endem"! Jest czego gratulować!

Wiki i Adrian z "Love Island" są razem po programie?

Wiktoria i Adrian podczas programu "Love Island" mieli swoje wzloty i upadki. Para musiała mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu, co w końcu doprowadziło do zgrzytów między nimi. Adrian wyznał miłość Wiktorii, ale ta jednak zostawiła go dla Mateusza, który w późniejszych odcinkach wybrał jednak Angelikę. Wiktoria jako singielka musiała wrócić do Polski, gdzie czekał już na nią Adrian. Po kilku dniach milczenia wyszło wszystko na jaw. A to niespodzianka!

Fani programu "Love Island" byli pewni, że między Wiką a Adrianem stało się zbyt wiele, aby mogli kontynuować relację. Wydawać by się mogło, że są na tyle poróżnieni, że nie ma tutaj nawet przestrzeni na koleżeńskie spotkanie na kawę. A jednak! Wiktoria i Adrian zaskoczyli wszystkich i spotkali się na warszawskim Starym Mieście, a tam opublikowali wspólne zdjęcia z wymownym opisem. Fani tej dwójki będą zachwyceni.

Happy End! - napisała Wiktoria na swoim InstaStory.

@wiktoriaantolak_

Wygląda na to, że para musiała wyjść z willi, aby odkryć, że jednak są dla siebie stworzeni. Co prawda Wiki i Adrian nie potwierdzili jeszcze oficjalnie, że są w związku, jednak internauci po zobaczeniu tych zdjęć nie mają już wątpliwości, że byli uczestnicy "Love Island" dali sobie jeszcze jedną szansę na miłość.

adriano_of

W programie nadal pozostał Dan- programowy przyjaciel Adriana, który obecnie jest w parze z Amandą. Jednak ich relacja przechodzi teraz ciężką próbę i nie wiadomo czy uda im się wejść do wielkiego finału programu "Love Island".

Kibicujecie Wiktorii i Adrianowi?

