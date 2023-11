1 z 10

To spora sensacja. Z programu "Taniec z Gwiazdami" odpadli Wiktoria Gąsiewska, młoda gwiazda rodzinki.pl oraz Oskar Dziedzic. Choć ich salsa zebrała całkiem pozytywne opinie jurorów, zabrakło głosów widzów. Wiktoria nie ukrywała łez - była bardzo zaskoczona tym, że to ona odpadła z show. Podobnie jak wspierający ją partner, Adam Zdrójkowski, który w trakcie odcinka, jak i po, pocieszał załamaną Wiktorię. Zobaczcie, co mówili i jak to wyglądało!

