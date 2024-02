Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" rusza już za miesiąc. Poznaliśmy już wszystkich uczestników nowego sezonu, a treningi do odcinków na żywo ruszyły pełną parą. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia gwiazd po rozpoczęciu treningów. Wysiłek fizyczny dał im w kość? Paparazzi przyłapali m. in. Maffashion, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Aleksa Mackiewicza, Filipa Chajzera czy Krzysztofa Szczepaniaka.

Gwiazdy trenują do "Tańca z Gwiazdami". ZDJĘCIA

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" spotkali się po raz pierwszy w pełnym składzie podczas wiosennej ramówki Polsatu. Już 3. marca rusza nowy sezon, podczas którego będą prezentować swoje umiejętności na najpopularniejszym parkiecie w Polsce. Mają jeszcze trochę czasu, by szlifować swoje umiejętności przed tanecznym debiutem na żywo. Paparazzi przyłapali niektóre gwiazdy pod salą treningową. Wygląda na to, że zmęczenie daje im się we znaki.