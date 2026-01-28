W życiu Nicoli z "Rolnik szuka żony" ostatnio nastąpiły spore zmiany! Uwielbiana bohaterka hitowego show telewizyjnej Jedynki właśnie ogłosiła radosne wieści w swoich mediach społecznościowych.

Kim jest Nicola Gawrońska z "Rolnik szuka żony"?

Przypomnijmy, że Nicola Gawrońska dała się poznać widzom w jubileuszowej, 10. edycji „Rolnik szuka żony”, której premiera miała miejsce we wrześniu 2023 r. W programie była kandydatką Dariusza Machałowskiego - to właśnie do niego napisała list i trafiła na jego gospodarstwo. Choć na początku między parą iskrzyło, to w finale programu dowiedzieliśmy się, że jednak ich relacja nie przetrwała. W efekcie Nicola nie znalazła w show trwałej miłości.

Po „Rolniku” nie zniknęła z mediów i do dziś uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek tego sezonu. Prężnie działa w social mediach - jej Instagram obserwuje niemal 70 tys. osób, a na TikToku zgromadziła prawie 50 tys. fanów. Nicola z "Rolnika" regularnie wrzuca kulisy codzienności, pokazuje metamorfozy i odpowiada na pytania w Q&A, dzięki czemu utrzymuje stały kontakt z widzami programu.

Wielkie zmiany u Nicoli z "Rolnik szuka żony"

I to właśnie na jej Instagramie pojawiły się nowe, wspaniałe wieści nt. wielkich zmian w jej życiu. Nicola z "Rolnik szuka żony" właśnie poinformowała, że rozpoczęła nową pracę - jako nauczyciel w szkole.

Zaczęłam ostatnio nowy etap w życiu! Praca jako nauczyciel w szkole. A dziś miałam swoje pierwsze zebranie - przekazała Nicola

Spodziewaliście się takich wieści od uwielbianej uczestniczki "Rolnik szuka żony"?

Fot. Instagram nicolagaw

