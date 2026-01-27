Agnieszka wzięła udział w 12. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie napisała list do Krzysztofa. Była jego faworytką niemalże od pierwszego wejrzenia. Rolnik był gotów spróbować nawet związku na odległość. Agnieszka jednak nigdy nie chciała zrobić tego kroku dalej, by oficjalnie zostać jego dziewczyną, tłumacząc, że nie poczuła do niego romantycznych uczuć. Teraz nagle pokazała się w towarzystwie innego uczestnika tej samej edycji "Rolnika". Fani przecierają oczy:

Jesteście razem?

Z kim spotkała się Agnieszka z "Rolnik szuka żony"?

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wspólnym nagraniem z Mateuszem z tej samej edycji.

Kojarzycie tego Pana? Chyba go widziałam w TV. Londyn bywa mniejszy, niż się wydaje. @mateusz.uscilowski cóż za niespodzianka, że jesteś w Londynie!

Mężczyzna wystąpił w programie, gdzie gościł na gospodarstwie Basi. Chociaż rolniczka wybrała go, jako tego jedynego, ich drogi również ostatecznie się rozeszły. Widzowie formatu nie spodziewali się, że zobaczą uczestników w takim duecie. Tak skomentowali wspólne wideo Agnieszki od Krzysztofa i Mateusza od Basi z "Rolnik szuka żony":

Przeznaczenie

No i Wy powinniście być razem, dobra energia, uśmiech, to właśnie powinno być

Fajnie otaczać się dobrymi ludźmi z podobna energia. Czasami przyjaźń na lata, a czasami przyjaźń, a z czasem miłość

Super, wcale mnie to nie dziwi, szczerze to zastanawiałam się tylko kiedy Was razem zobaczę; nawet jeśli to tylko przyjacielskie spotkanie, jeszcze jak oglądałam rolnika to miałam takie myśli, że nadajecie na podobnych falach, pozdrawiam

Czy Agnieszka i Mateusz z "Rolnik szuka żony" są parą?

Widzowie zaczęli zastanawiać się czy Agnieszka i Mateusz z "Rolnik szuka żony" spotkali się przypadkiem, czy może łączy ich coś więcej. Postanowili zapytać wprost: "Jesteście razem?". Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie zwlekała z odpowiedzią i przyznała od razu, rozwiewając wszelkie wątpliwości:

Nie.

Niedawno Karolina od Rolanda z "Rolnik szuka żony" wyznała, że jest w związku z Mikołajem, który wziął udział w 10. edycji.

