Adrianna Tyszka to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Od pewnego czasu ukochana Michała Tyszki zdecydowanie częściej udziela się w mediach społecznościowych, dzięki czemu fani na bieżąco wiedzą, co u niej słychać. Tym razem pokazała swoje nowe zdjęcia i pochwaliła się swoim szczęściem.

Metamorfoza Adrianny Tyszki z "Rolnik szuka żony"

Ada z programu „Rolnik szuka żony” przez długi czas była kojarzona ze swoim długim, blond włosom. Właśnie taką pamiętają ją widzowie 9. edycji show, w której wzięła udział. Jednak jakiś czas temu zdecydowała się na odważną zmianę i zamieniła jasny kolor na znacznie ciemniejszy. Jak się okazuje, na tym nie poprzestała. Na początku nowego roku Adrianna z "Rolnika" ponownie zaskoczyła obserwatorów, prezentując zupełnie nową fryzurę - tym razem zdecydowała się na ostre cięcie i ma teraz włosy sięgające do ramion w ciepłym, brązowym odcieniu.

Ada z "Rolnika" pochwaliła się nowymi zdjęciami i podzieliła się swoją radością

Teraz Ada z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła swoich fanów kolejnymi kadrami w odmienionej odsłonie. Szczęśliwa żona Michała Tyszki postanowiła również przekazać swoim odbiorcom wspaniałe wieści. Wygląda na to, że ten rok będzie dla niej naprawdę wyjątkowy.

W nowy rok wchodzę z nowymi pomysłami i nową energią! Ach i z nowymi włosami! Mam nadzieję ,że zostaniesz ze mną na dłużej #brunette #hairstyle - napisała Adrianna

Pod nowym postem Adrianny Tyszki w mediach społecznościowych szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Wielu z nich obdarowało Adę komplementami pisząc wprost, że ich zdaniem włosowa metamorfoza była strzałem w dziesiątkę.

Pięknie wyglądasz, cudna ozdoba we włosach, zmiana na plus

Pięknie Pani w takich

Bardzo kobieco. Podoba mi się - piszą internauci

