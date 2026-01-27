Ada z "Rolnika" podzieliła się swoim szczęściem. Pokazała się w totalnie odmienionej odsłonie
Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" niedawno zaskoczyła swoich obserwatorów zupełnie odmienionym wizerunkiem. Teraz podzieliła się nowymi zdjęciami i przy okazji pochwaliła się swoim szczęściem. Jej post szybko zgromadził mnóstwo komentarzy od internautów.
Adrianna Tyszka to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Od pewnego czasu ukochana Michała Tyszki zdecydowanie częściej udziela się w mediach społecznościowych, dzięki czemu fani na bieżąco wiedzą, co u niej słychać. Tym razem pokazała swoje nowe zdjęcia i pochwaliła się swoim szczęściem.
Metamorfoza Adrianny Tyszki z "Rolnik szuka żony"
Ada z programu „Rolnik szuka żony” przez długi czas była kojarzona ze swoim długim, blond włosom. Właśnie taką pamiętają ją widzowie 9. edycji show, w której wzięła udział. Jednak jakiś czas temu zdecydowała się na odważną zmianę i zamieniła jasny kolor na znacznie ciemniejszy. Jak się okazuje, na tym nie poprzestała. Na początku nowego roku Adrianna z "Rolnika" ponownie zaskoczyła obserwatorów, prezentując zupełnie nową fryzurę - tym razem zdecydowała się na ostre cięcie i ma teraz włosy sięgające do ramion w ciepłym, brązowym odcieniu.
Ada z "Rolnika" pochwaliła się nowymi zdjęciami i podzieliła się swoją radością
Teraz Ada z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła swoich fanów kolejnymi kadrami w odmienionej odsłonie. Szczęśliwa żona Michała Tyszki postanowiła również przekazać swoim odbiorcom wspaniałe wieści. Wygląda na to, że ten rok będzie dla niej naprawdę wyjątkowy.
W nowy rok wchodzę z nowymi pomysłami i nową energią! Ach i z nowymi włosami! Mam nadzieję ,że zostaniesz ze mną na dłużej #brunette #hairstyle
Pod nowym postem Adrianny Tyszki w mediach społecznościowych szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów. Wielu z nich obdarowało Adę komplementami pisząc wprost, że ich zdaniem włosowa metamorfoza była strzałem w dziesiątkę.
Pięknie wyglądasz, cudna ozdoba we włosach, zmiana na plus
Pięknie Pani w takich
Bardzo kobieco. Podoba mi się
Zobaczcie najnowsze zdjęcia Adrianny!
