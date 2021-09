"Rolnik szuka żony": Agata Rusak przeszła metamorfozę! Tak teraz wygląda była partnerka Łukasza

Agata z programu "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia, a przy okazji zdradziła, co u niej słuchać. Okazuje się, że była narzeczona Łukasza Sędrowskiego dołączyła do Wojsk Obrony Terytorialnej! Agata pokazała, jak wygląda w mundurze. Musicie zobaczyć jej najnowsze fotki! Agata z "Rolnik szuka żony" w mundurze Agata wystąpiła w piątej edycji "Rolnik szuka żony" i walczyła o względu Łukasza Sędrowskiego. Agata od samego początku była faworytką rolnika i to właśnie z nią chciał spróbować stworzyć szczęśliwy związek. W jednym z odcinków show Łukasz oświadczył się Agacie, a ona przyjęła zaręczyny. Niestety, chociaż wszyscy czekali na wiadomości o ślubie pary, to szybko okazało się, ze ich związek nie przetrwał próby czasu. Od rozstania Agaty i Łukasza minął już ponad rok, ale była partnerka rolnika do tej pory nie zdradziła, czy znalazła szczęście u boku innego mężczyzny. Była narzeczona Łukasza Sędrowskiego co jakiś czas publikuje w sieci swoje zdjęcia, dzięki czemu zobaczyć, co u niej słuchać. Teraz okazuje się, że Agata wstąpiła w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej! Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie na którym pozuje w mundurze. Ku chwale Ojczyzny 🇵🇱 Zawsze gotowi, zawsze blisko !- napisała na Instagramie. Jak na wpis i informacje, że Agata należy do 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zareagowali internauci? - 👏😁 Gratulacje! Piękne wyglądasz! - Wygląda Pani świetnie! 😊 - AGATA GRATULUJĘ- komentują internauci. Zobaczcie sami, jak Agata prezentuje się w mundurze! Zobacz także: Łukasz Sędrowski szczerze o związku z Agatą! "To był żar, to był ogień"! Dlaczego więc się rozstali? Agata dołączyła do Wojsk Obrony...