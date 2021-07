"Rolnik szuka żony": Monika trafiła do szpitala! "Już piąty dzień umieram"! Co się stało?

Monika z " Rolnik szuka żony " w programie była kandydatką Macieja. Jak wiadomo kobieta mieszka w pobliżu rolnika i już wcześniej Internauci odkryli, że zna również Seweryna z poprzedniej edycji, a nawet miała być na kolacji, na której Seweryn przedstawiał znajomym Marlenę . Teraz okazuje się, że faktycznie Monika przyjaźni się z obecną kandydatką Seweryna i nawet urządzają sobie wspólne sesje. Co więcej kandydatka Macieja przyznała się, że retuszuje swoje zdjęcia, ale... nie do końca jej się to podoba! Monika z "Rolnik szuka żony" retuszuje swoje zdjęcia i sama tłumaczy się z ich przerabiania Monika z " Rolnik szuka żony " po zakończeniu siódmej edycji zdecydowała się na Q&A ze swoimi obserwatorami na Instagramie, gdzie zdradziła, że nadal ma kontakt z Maciejem i pozostałymi kandydatkami rolnika. Potem na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych i teraz wróciła, pokazując wspólne zdjęcie z Iloną , która zadebiutowała na Instagramie. To jednak nie wszystko! Okazuje się, że kandydatka Macieja ma doskonały kontakt z partnerką Seweryna i zorganizowały sobie sesję, którą pochwaliły się na Instagramie. Monika zdradziła też, że rozwija swoje umiejętności w obsłudze Photoshopa i sama przerabia swoje zdjęcie. Nie ukrywa jednak, że edycja i filtry sprawiają, że nie zawsze na fotografiach przypominamy siebie. Żartuje też, że zdjęcia, które po nas pozostaną, owszem są piękne, ale nie do końca pokazują, jak faktycznie wyglądamy. Wiecie lub nie wiecie to aktualnie rozwijam moje umiejętności w obsłudze Photoshopa. To zdjęcie jest tego efektem 😅 muszę Wam kiedyś pokazać przed i po 😅 dodatkowo siadł tu jeszcze filtr z insta 😁 wychodzi na to, że moja obróbka jednak nie do końca mi się podobała 🤔🧐 Po latach...