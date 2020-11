Wielki zjazd uczestników "Rolnik szuka żony"! Jak dziś wyglądają uczestnicy poprzednich edycji, kogo zabrakło?

Zobaczyć uczestników różnych edycji "Rolnik szuka żony" na jednym zdjęciu? - wydaje się to niemożliwe. A jednak! Dzięki Dianie z szóstej edycji możemy zobaczyć wspólne zdjęcie uczestników ze zjazdu, który odbył się latem. To nie pierwsze takie spotkanie, ale wygląda na to, że największe! Na wspólnej fotografii zobaczymy dawno niewidzianych rolników, którzy brali udział w pierwszych edycjach programu. A kogo zabrakło na spotkaniu? Zobaczcie, jak teraz wyglądają Marek, Jan, Agata Rusak czy Krzysztof!

Wielki zjazd uczestników "Rolnik szuka żony"! Kogo zabrakło?

Program "Rolnik szuka żony" doczekał się już siedmiu edycji, a w każdej z nich miłość stara się znaleźć pięciu rolników. Od pierwszej edycji dzięki udziałowi w hicie TVP powstało już kilka małżeństw i zawiązały się prawdziwe przyjaźnie. Teraz okazuje się, że uczestnicy programu utrzymują ze sobą stały kontakt i spotykają się na zjazdach.

Diana opublikowała właśnie wspólne zdjęcie z jednego z takich spotkań, które odbyło się latem. Na zdjęciu zobaczymy Marka z partnerką i synkiem z 3. edycji, Agatę Rusak, Dianę, Krzysztofa i Jana z 5. edycji oraz aż trzech uczestników obecnej edycji: Józefa, Dawida oraz Macieja.

Zdjęcie ze spotkania skomentował też Mateusz Kisiel, kandydat Magdaleny i zapewnił o swojej obecności na następnym spotkaniu:

Na następnym spotkaniu jestem na stopro, pozdrowienia dla ekipy 🤠

Z kolei Dawid znów flirtuje z kandydatką Seweryna? Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Pamiętacie jeszcze tych uczestników?

Zbigniew Kraskowski i Marek Walczak z "Rolnik szuka żony".

East News

Agata Rusak od czasu udziału w programie przeszła sporą metamorfozę.

Instagram

Marek z 3. edycji "Rolnik szuka żony" znalazł miłość po programie. Z partnerką Julią ma synka, Franka.