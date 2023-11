1 z 4

„Szansa na sukces” znów pojawi się na antenie TVP. To kolejny wielki format, który wraca na ekrany. Już wkrótce odbędą się kwalifikacje do programu muzycznego, dzięki któremu narodziło się wiele polskich gwiazd. Castingi do nowej edycja "Szansy na sukces Opole 2019" odbędą się w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Białymstoku.

Zobaczcie, kiedy i gdzie ruszają castingi do nowej edycji „Szansy na sukces”...

