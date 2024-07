Teleturniej "Awantura o kasę" emitowany był w latach 2002-2005 i cieszył się ogromną popularnością. Po prawie dwóch dekadach władze Polsatu zdecydowały, że program wróci na antenę w odświeżonej wersji. Jesteście ciekawi, jakie zajdą zmiany?

Widzowie nie mogli ukryć swojego zachwytu, kiedy okazało się, że w Polsacie już niedługo znów pojawi się uwielbiany przez nich teleturniej "Awantura o kasę". Kultowy program na antenę ma powrócić po prawie dwóch dekadach. Teleturniej sprawdzi uczestników z zakresu wiedzy ogólnej oraz sprawność w licytacji i negocjacjach - i to pozostanie bez zmian. Krzysztof Ibisz w rozmowie "Pomponikiem" zdradził jednak, że w formacie zajdą pewne zmiany.

Krzysztof Ibisz w rozmowie z"Pomponikiem" zdradził, co się zmieni w odświeżonej wersji teleturnieju "Awantura o kasę".

Będą troszkę inne zasady. Będzie nowe studio, bardzo nowoczesne. Wprowadzamy to wszystko, co telewizja zyskała technologicznie przez te lata. Ale! Sednem programu pozostaje to samo, czyli dramaturgia. Czyli będzie się liczyć człowiek, jego emocja i to, co przeżywa (...) Mam nadzieję, że w tym programie uda się to wszystko uzyskać

- powiedział Krzysztof Ibisz.