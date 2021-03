Widzowie znaleźli dowód, że Iga i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli rozwód! Jest komentarz uczestniczki

Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzbudziła w widzach skrajne emocje. Jak się okazuje, fani miłosnego eksperymentu nie do końca zgadzają się ze zdaniem ekspertów i uważają, że nie wszystkie pary zostały ze sobą dobrze dobrane. Szczególnie krytycznie nastawieni są do Igi i Karola, którym już wróżą rozwód, i choć program wciąż trwa, internauci już doszukują się pierwszych sygnałów, które potwierdzą ich domysły. Mimo, że Karol starał się uspokoić internautów, ci nie dają za wygraną. Czy faktycznie mają rację? Ten dowód daje naprawdę sporo do myślenia.

Karol i Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wzięli rozwód?

Kiedy Karol i Iga spotkali się tuż przed ślubnym kobiercem, widzowie nie wróżyli im sukcesu. Ich zdaniem uczestniczka miłosnego eksperymentu zdecydowanie bardziej pasuje do Kamila, natomiast jej wybranek do Izy. W sieci pojawiły się pierwsze negatywne komentarze, a nowożeńcy wzbudzili ogromne kontrowersje. Choć dopiero po wspólnym miesiącu będziemy mogli przekonać się, czy ta relacja przetrwała próbę czasu, fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już teraz nie mają żadnych wątpliwości, że u tej dwójki szykuje się rozwód. Widzowie zaczęli zasypywać Igę pytaniami w mediach społecznościowych, a ta w końcu odpowiedziała.

Dostaję pytania, dlaczego nie wstawiam zdjęć ze ślubu... Bo chcę się od tego odciąć chociaż tutaj. Zrobiłam błąd, wpuszczając na mój profil wszystkich. Dzisiaj moje konto jest w pełni prywatne i staram się weryfikować ludzi, których akceptuję. Pewnie i tak mi się to nie uda w pełni. Od zawsze byłam aktywna w social mediach, bo mam wielu przyjaciół za granicą, ale też dlatego, że bardzo to lubiłam i lubiłam dzielić się radością i światem, w którym żyłam. I w sferze prywatnej dalej to będę robiła. Pewnie emocje mnie jeszcze poniosą i coś się na temat programu pojawi, ale najpewniej po prostu relacja. Do programu poszłam znaleźć szczęście, miałam w pełni dobre intencje, jarałam się eksperymentem i tym, że może zmienię swoje życie. Czy tak się stało, okaże się za sześć odcinków. Nie będę dementować i tłumaczyć kłamstw, które się wszędzie pojawiają. Mam dosyć. Niedługo w moim życiu zatrzęsie się ziemia, więc skupiam wszystkie pozytywne myśli! - napisała w jednym z postów.

Tuż po poruszającym wpisie Iga zdecydowała się zastrzec swoje konto na Instagramie, a jej profil przestał być publiczny. Nie sprawiło to jednak, że temat ucichł, a wręcz przeciwnie. Zaciekawieni internauci zaczęli kopać jeszcze głębiej i wtedy okazało się, że Iga i Karol przestali obserwować się na Instagramie! Choć niektórym może wydawać się to zupełnie błahe, w dzisiejszych czasach świadczy naprawdę wiele. Czy fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie znaleźli dowód na to, że małżeństwo tej dwójki faktycznie się rozpadło? Tego dowiemy się dopiero podczas ostatniego odcinku miłosnego eksperymentu.

Ta para od początku wzbudzała skraje emocje. Czy eksperci faktycznie się pomylili, a Karol i Iga zdecydują się na rozwód?

Okazało się, że ta dwójka przestała obserwować się wzajemnie na Instagramie! Co więcej wszystko wskazuje na to, że obydwoje mają dość szumu wokół ich związku, ponieważ ich konta przestały być publiczne. Myślicie, że to coś znaczy?