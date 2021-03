Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czekali na ten odcinek z niecierpliwością! Właśnie dowiedzieliśmy się, jak zostali dopasowani do siebie uczestnicy. Jedną z par są Iga i Karol, ale niestety widzowie nie dają im zbyt dużych szans na przetrwanie. Twierdzą, że do Karola zdecydowanie bardziej pasowałaby Iza. Sam chłopak również stwierdził, że jego pierwsze wrażenie o Idze było "tylko ok".

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Ślub Igi i Karola. Internauci zawiedzeni doborem pary: "Kompletny niewypał"

Iga Śmiechowicz ma 31 lat i pochodzi z Pabianic. Pracuje w branży hotelarskiej, a jej marzeniem jest założenie rodziny. To właśnie dlatego zgłosiła się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci zdecydowali się połączyć pełną energii Igę ze spokojnym i ułożonym 35-letni Karolem. Chłopak pracuje w podobnej branży co jego żona, bo w gastronomii.

Karol zrobił na Idze piorunujące wrażenie! Wygląda na to, że dziewczyna jest zachwycona wyglądem swojego męża.

Nie chcę iść za bardzo w przód, ale naprawdę pierwsze wrażenie jest fantastyczne. Jest takie, że wow! Broda, wzrost, super, bo to pierwsze co widzisz, to wizualne rzeczy - powiedziała Iga

Z kolei Karol najwyraźniej inaczej wyobrażał sobie swoją przyszłą żonę. Przede wszystkim marzył o tym, aby jego partnerką była brunetką, a nie blondynką.

Jak ją zobaczyłem, to było chyba tylko ok i tyle. Mi się bardziej podobają brunetki niż blondynki - stwierdził Karol

Już na ślubie pary dało się zauważyć różnicę charakterów tej dwójki. Iga była bardzo pobudzona, dość dużo mówiła, za to Karol starał się zachować powagę i był zdecydowanie mniej gadatliwy. Fani show niestety są zdania, że ich związek raczej nie przetrwa, a do Karola zdecydowanie bardziej pasowałaby Iza, która jest na podobnym etapie życia, co chłopak.

- Ona do niego wizualnie nie pasuje, aż szczypie w oczy!! - Jestem lekko zszokowana doborem par: Iga z Karolem, Laura z Maćkiem, Kamil z Izabelą... według mnie pasują do siebie jedynie Laura z Maćkiem. - Iga i Karol... serio? Iza i Kamil...? Błagam, na jakiej podstawie eksperci dobrali te pary, chyba żart. Powinni się zamienić. Mi się odechciało oglądać dalej. - Karol z Igą kompletny niewypał, jestem zawiedziona doborem - Iza powinna iść do Karola - piszą fani.

A Wy, jak uważacie? Myślicie, że Iga i Karol jednak stworzą szczęśliwy związek?

Mat. prasowe

