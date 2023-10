Przed nami kolejny odcinek "The Voice of Poland", a w nim niesamowity występ młodego uczestnika. Jakub Kośmider zaprezentował się podczas Przesłuchań w ciemno, a jego głos oczarował wszystkich trenerów. Mamy fragment najnowszego odcinka muzycznego talent show. Jakub Kośmider znajdzie się w wielkim finale?

Reklama

Jakub Kośmider zachwycił w "The Voice of Poland"

Już dziś o godzinie 20:00 na antenie Telewizyjnej Dwójki pojawi się kolejna odsłona muzycznego programu. Tydzień temu ogromne emocje wywołał występ Łukasza Darłaka, któremu fani programu zarzucili "ustawkę". Później uczestnik "The Voice of Poland" któremu zarzucono "ustawkę", wydał oświadczenie i tłumaczył, że znajomość z siostrą Justyny Steczkowskiej nie wpłynęła na jego udział w programie.

Teraz przed nami kolejne występy uczestników, którzy marzą o karierze muzycznej. W najnowszym odcinku "The Voice of Poland" pojawi się 16-letni Jakub Kośmider, który zaprezentuje swoją wersję utworu Joji „Glimpse Of Us”. Nastolatek odwrócił wszystkie fotele, a jego występ najbardziej zaskoczył Tomsona i Barona.

Cześć, ty już stałeś na tej scenie?- zapytał Baron.

Okazało się wówczas, że Jakub w przeszłości brał udział w trzeciej edycji "The Voice Kids".

Posłuchajcie występu Jakuba! Bardzo się zmienił?

Reklama

Zobacz także: "The Voice of Poland": Uczestniczka została zaatakowana nożem! "Doszło do mnie, co się stało tak naprawdę"