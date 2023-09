Za nami półfinałowy odcinek 13. edycji "The Voice of Poland". Jurorzy wyłonili finałowy skład. Kto zawalczy w wielkim finale o zwycięstwo w show? "The Voice of Poland 13": Kto w finale? W półfinałowym odcinku "The Voice of Poland" nie brakowało emocji. Oprócz znakomitych półfinalistów walczących o wejście do finału i ostateczną walkę o tytuł najlepszego głosu w Polsce, na scenie zobaczyliśmy także gwiazdy poprzednich edycji takie jak: Dorota Osińska, Ania Karwan czy Mateusz Ziółko. W półfinale "The Voice of Poland" udział wzięło już tylko ośmiu uczestników: - Norbert Wronka i Łukasz Drapała z drużyny Lanberry - Ewelina Gancewska i Julianna Olańska z drużyny Justyny Steczkowskiej - Dominik Dudek i Aelin (Tetiana Diachenko) z drużyny Tomsona i Barona - Konrad Baum i Bogdan Świerczek z drużyny Marka Piekarczyka. Kto dostał się do wielkiego finału "The Voice of Poland 13"? Zobacz także: "The Voice of Poland 13": Justyna Steczkowska wyznaje: "Stres mnie tak wykańczał" Z drużyny Tomsona i Barona do wielkiego finału "The Voice of Poland 13" przechodzi Dominik Dudek, - To była formalność! Wielkie gratulacje i oby tak dalej! - Brawo Dominik, bardzo udany występ dzisiaj, bardzo fajna własna piosenka, wpada w ucho - Jak najbardziej. Super głos. - Aelin jest znacznie bardziej wszechstronna, to ona powinna być w finale - komentowali fani. Zobacz także: "The Voice of Poland 13": muzyczne gwiazdy zachwyciły w ćwierćfinale show. Bartek Deryło, Seibert i inni W finale "The Voice of Poland 13" zaśpiewa również Łukasz Drapała z drużyny Lanberry: - To była niezwykle wyrównana walka. Zmierzyły się ze sobą dwie...