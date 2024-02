Walentynki to dzień, którego przebiegiem dzieli się wiele gwiazd: od życzeń dla zakochanych, przez romantyczne randki, aż po wyznania i upominki - najważniejsze są jednak chwile spędzone z bliskimi. W walentynkowy trend wpisała się również Justyna z "Rolnika", która pokusiła się o publikację walentynkowego wpisu na InstaStories. Chodzi o Tomasza? Zobaczcie sami!

Justyna z "Rolnika" w walentynkowym wpisie

14 lutego to dzień, który ma tylu swoich zwolenników, co przeciwników. Jedni celebrują święto zakochanych - przykładowo, Roksana Węgiel pokazała prezent, który dostała od ukochanego, inni zaś nie afiszują się ze swoimi uczuciami. O walentynkowych życzeniach nie zapomniała Justyna z 9. edycji "Rolnik szuka żony" - z samego rana pokusiła się o wymowny wpis na InstaStories!

Choć Justyna z "Rolnika" nie wypowiada się od pewnego czasu na temat jej związku z Tomaszem, teraz może jeszcze bardziej podsycić ciekawość fanów w kontekście swojego związku. Czy walentynkowe życzenia opatrzone serduszkami są skierowane również do niego?

Udanych Walentynek - pisze uczestniczka show TVP.

Instagram @20_justyna_23

Wygląda na to, że Justyna z "Rolnika" chce zachować prywatność i niechętnie dzieli się z fanami szczegółami nt. jej życia związkowego. Przypomnijmy, że jakiś czas temu szczęście pary znalazło się w cieniu afery z byłą partnerką Tomasza w roli głównej. To właśnie po tych wydarzeniach zakochani postanowili zniknąć na jakiś czas z mediów społecznościowych, a po powrocie do aktywności w sieci Justyna nie wróciła już do pokazywania kadrów z ukochanym.

Co ciekawe, jakiś czas temu Justyna z "Rolnika" pochwaliła się efektami metamorfozy, a niedawno pokazywała, jak razem z synem spędza ostatnie dni ferii. Czy uczestniczka hitowego show TVP zdecyduje się pokazać kadry z ukochanym? Tego z pewnością oczekiwaliby fani:

Jesteście dalej (razem - przyp. red.) z panem z rolnika? - dopytywali fani pod nowymi wpisami Justyny.

Facebook / Rolnik szuka żony TVP

Myślicie, że z okazji Walentynek Justyna z "Rolnika" zdecyduje się zabrać głos ws. relacji z Tomaszem? Na to liczymy!

Tymczasem inne gwiazdy hitu telewizyjnej Jedynki również pokazały, jak spędzają Walentynki - o romantyczną atmosferę zadbali Kuba i Ania z "Rolnika", a Ada pokazała bukiet kwiatów, który dostała od ... samej siebie! A Wy, obchodzicie Dzień Zakochanych?

