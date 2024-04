Dorota z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się delikatnymi zmianami w swoim wizerunku. Z uśmiechem na twarzy zaprezentowała efekty pracy fryzjera. Zobaczcie, jak wygląda po włosowej metamorfozie.

Nowa fryzura Doroty z "Rolnik szuka żony"

Dorota z "Rolnik szuka żony" cieszy się sympatią widzów po swoim udziale w randkowym show. Związała się z Waldemarem, jednak widzowie wciąż nie do końca wierzą w szczerość ich uczucia. Internauci ciągle wieszczą rozstanie Dorocie i Waldemarowi z "Rolnika", w końcu musieli zabrać głos by zakończyć krzywdzące ich dywagacje. Uczestniczka apelowała do komentujących by nie odbierali każdego jej wpisu, jako skierowanego do partnera. Teraz jednak zamiast publikować enigmatyczne wpisy, postanowiła pochwalić się wizytą u fryzjera.

Instagram @bully_b33

Dorota z "Rolnik szuka żony" postanowiła odświeżyć swój wizerunek na wiosnę. Pochwaliła się pięknym blondem. Uśmiech na jej twarzy wskazuje na to, że jest zadowolona z efektu metamorfozy.

Instagram @bully_b33

Po udziale w "Rolnik szuka żony" widzowie śledzą każdy krok uczestników. Zastanawiają się nad związkiem Waldemara i Doroty, ponieważ mimo zaangażowanej relacji, żadne z nich nie zdecydowało się na przeprowadzkę i wspólne życie. Rolnik jak i jego wybranka wychowują synów z poprzednich związków i jak podkreślają chłopcy bardzo się polubili. W ostatnich wywiadach nie zaprzeczają również, że planują powiększenie rodziny i sformalizowanie swojego związku, jednak nie spieszą się z tymi decyzjami. Właśnie ten spokój i brak pośpiechu budzi w fanach "Rolnik szuka żony" podejrzliwość. Jednak czy zakochani muszą cokolwiek komukolwiek udowadniać?

