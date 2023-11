Wygląda na to, że już powstała pierwsza para 10. edycji "Rolnik szuka żony". Darek zdecydował się podjąć szybką decyzję tuż po powrocie z randki z Nicolą. Takiego obrotu spraw zupełnie nie spodziewała się Natalia, która razem z siostrą i mamą rolnika przygotowywała grill dla jego rodziny. Tata Dariusza nie ukrywał, że miał inną faworytkę. Jak na całą sytuację zareagowała Nicola?

10. edycja "Rolnik szuka żony" dostarcza widzom wielu emocji i jak się okazuje nie tylko za sprawą Waldemara, ale również Dariusza. Rolnik po randce z Natalią mówił jej wprost, że nadal jest nią zainteresowany, a po randce z Nicolą natychmiast podziękował Natalii. Kandydatka nie kryła zaskoczenia, ale przyjęła to spokojnie, choć polały się łzy, kiedy żegnała się z mamą i siostrą Darka. Kobiety nie ukrywały, że bardzo się polubiły i to właśnie Natalia była ich faworytką.

Po tej randce z Nicolą podjąłem decyzję, żeby z nią kontynuować. Żeby się nie oszukiwać, do niej jest mi bliżej i taką podjąłem decyzję.

Darek po wyjeździe Natalii nie ukrywał, że teraz czuje się już dużo spokojniejszy i w końcu znalazł to, co chciał:

Ja już teraz czuję się dobrze. Czuję się wesoły, czuję się spełniony. Mam to, co chciałem, tylko teraz trzeba to pielęgnować.

powiedział wprost Darek.