Na tą randkę Waldemar czekał najdłużej i wydawało się, że musi być wyjątkowa. Szybko się okazało, że podczas tanecznych popisów na parkiecie rolnik pokazał swoją drugą twarz. Nawet Ewa była zaskoczona, tym jak szybko się zdenerwował, kiedy nie szło mu w tańcu. Nie zabrakło wulgarnych słów! Waldemar zaskoczył też na koniec, kiedy nie ukrywał, że Ewa pasowałaby do niego wizualnie i stwierdził:

Reklama

Takiej jeszcze nie miałem nigdy dziewczyny jak Ty

Waldemar z „Rolnik szuka żony” 10 mocno zdenerwował się na randce z Ewą!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" w końcu miał okazję zaprosić swoją faworytkę na randkę. Kiedy Ewa wyszła z domu, rolnik nie szczędził jej komplementów. Para wybrała się do szkoły tańca, gdzie Waldemar mógł zademonstrować swoje popisy taneczne, a z kolei Ewa nie ukrywała radości, bo jej zdaniem o człowieku wiele można dowiedzieć się w tańcu. Początkowo parze szło doskonale, ale w pewnym momencie Waldemar mocno się zdenerwował, bo nie wszystko szło po jego myśli:

K**wa, nie wiem, czy w ogóle coś wyjdzie z tego, nie? Żeby nie było tego, że wielki kuźwa tancerz! K**wa, szydera.(…) K**wa cza-cza odruchowo już. Robię odruchowo cza-czę, odruchowo k**wa cza-czę zrobiłem.

screen "Rolnik szuka żony"

Ewa była mocno zaskoczona zachowaniem Waldemara i nie ukrywa zdziwienia tym, jak bardzo drobne niepowodzenie zdenerwowało rolnika.

Bardzo chciałam przekonać się, jak to jest zatańczyć z Waldkiem i przez to też poznać go, bo ja uważam, że przez taniec można poznać drugą osobę. Była taki może nie lekko poirytowany, ale zdenerwowany, bardzo. (…) Nie myślałam, że aż tak będzie reagował jak mu coś nie wyjdzie.

screen "Rolnik szuka żony"

Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony" nie znajdzie miłości w programie? Fani przeżyją szok

Ostatecznie Waldemar przyznał, że podczas tej randki wyszła jego zła cecha:

Wyszła podczas tego mojego tańca zła cecha, którą posiadam i ja nie wstydzę się tego powiedzieć, że jestem cholernie niecierpliwy. Strasznie się spinam jeśli coś mi od razu nie wychodzi wyznał Waldemar.

screen "Rolnik szuka żony"

Zobacz także: Waldemar z "Rolnik szuka żony" ma powody do radości. Pochwalił się swoim szczęściem

Potem Ewa z Waldemarem wybrali się na krótką rozmowę, gdzie rolnik zapytał ją wprost czy chciałaby mieć jeszcze dzieci, a następnie wybrali się do studia muzycznego i Ewa miała szansę zaprezentować swój talent. Na koniec tuż przed powrotem do domu Waldemar nie szczędził komplementów 30-latce i rozprawiał nad jej wyglądem.

Kurde, fajnie byś ze mną wyglądała. Fajnie byśmy razem wyglądali. Ci powiem, takiej dziewczyny jak Ty to by mi każdy zazdrościł. Nie? No. Takiej jeszcze nie miałem nigdy dziewczyny jak Ty. Też trzeba razem fajnie wyglądać. (…) Jakbyś tak nie wyglądała jak wyglądasz, to Twoja figura by mnie nie zaciekawiła, nie? Ty masz wygląd, Ty wspaniale wyglądasz. Za chuda nie mógłbym być z taką, ale Ty masz buzię, Ty masz oczy, Ty masz włosy. Masz ten sensualizm. mówił Waldek, podkreślając kolejne cechy wyglądu Ewy.

screen "Rolnik szuka żony"

Reklama

Co ciekawe, po powrocie do gospodarstwa Waldemar zapytał wprost swoje kandydatki czy chcą poznać jego decyzję już teraz, czy dopiero rano. Dorota powiedziała wprost, że to zależy od niego, a w zwiastunie widać, jak płacze. Kogo ostatecznie wybierze Waldemar? To pozostaje jeszcze zagadką, ale z pewnością Dorota zaskoczyła go swoją pracowitością.