Wszyscy fani "Rolnik szuka żony" z niecierpliwością wyczekują na finał 10. edycji programu, który zobaczymy już w najbliższą niedzielę. W oczekiwaniu na te wielkie emocje, widzowie uważnie śledzą instagramowe profile uczestników programu i pod jednym ze zdjęć Doroty zauważyli komentarz od jednej z gwiazd 10. edycji show. Wszystko wskazuje na to, że choć Waldemar odesłał Dorotę ze swojego gospodarstwa, to jednak dzięki udziałowi w show, dziewczynie udało się nawiązać wyjątkową znajomość. Zobaczcie, o kogo chodzi!

Już w najbliższą niedzielę oficjalnie dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony". To właśnie wtedy przekonamy się między innymi, jak ma się relacja Waldemara i Ewy, która w ostatnim odcinku przechodziła kryzys. Wielu fanów ma jednak nadzieję, że parze udało się wszystko wyjaśnić i w ostatnim odcinku 10. edycji show zobaczymy u nich happy end.

W finale na pewno nie zabraknie też Doroty, byłej kandydatki Waldemara. Jak się okazuje, choć rolnik jej nie wybrał, to jednak dzięki udziałowi w programie Dorocie najwyraźniej udało się znaleźć bratnią duszę, a konkretnie bliską koleżankę.

Chodzi o... Ewę! Ostatnio pod zdjęciem Doroty pojawił się komentarz od wybranki Waldemara z "Rolnik szuka żony"! Ewa postanowiła zamieścić uroczą emotikonkę z serduszkami, a Dorota nie tylko polubiła jej wpis, ale także odpowiedziała emotikonką przesyłającą buziaczka.

Co więcej, wygląda na to, że jeden z internautów pod odpowiedzią Doroty na komentarz Ewy zarzucił jej, że ta obgadywała wybrankę Waldemara w programie. Choć wpis internauty zniknął z profilu Doroty, to jednak w dalszym ciągu widnieje jej odpowiedź, w którym była kandydatka Waldemara wyjaśnia:

Nie zauważyłam, żebym obgadywała Ewę, ponieważ od początku polubiłam ją z wzajemnością :) a kamera pokazuje to, co chce pokazać, a pamięć mnie nie myli, to nawet Ewę pochwaliłam, że ma ładną sukienkę i fajna dziewczyna z tej Ewy. To nie było obgadywanie tylko powiedziane swojego zdania na jej temat :) ja od samego początku do końca o Ewie wypowiadałam się z życzliwością :) nie należę do (osób - przyp.red.), co bym jadem pluła :) jak niektórzy :)

- napisała Dorota