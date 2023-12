Ewa z "Rolnik szuka żony" korzysta z popularności, jaka przyniósł jej udział w randkowym programie Telewizji Polskiej i po zapowiedzi koncertu wybrała się na kolejne wydarzenie. Ewa, ale bez Waldemara, pozuje jak prawdziwa modelka. Trzeba przyznać, że uczestniczka doskonale czuje się zarówno przed kamerą, jak i przed obiektywem. Tym razem zaskoczyła zdjęciem z tajemniczymi mężczyznami. Zobaczcie!

Ewa z "Rolnik szuka żony" pozuje z prawdziwymi przystojniakami

10. edycja z "Rolnik szuka żony" powoli staje się najbardziej kontrowersyjną w historii hitowego randkowego show. Uczestnicy jeszcze przed finałem podkręcali atmosferę na temat ich relacji i uchylają rąbka tajemnicy, co do tej pory raczej się nie zdarzało w poprzednich edycjach. Jak się okazuje, dotyczy to nie tylko Waldemara, Doroty czy Anny, ale również Ewy. Kandydatka Waldemara z "Rolnik szuka żony" właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym pozuje z mężczyznami podczas eventu, a fani pytają o Waldemara.

Ale gwiazda

Wygląda na to, że Ewa w pełni zamierza wykorzystać swoje pięć minut po programie i chętnie przyjmuje zaproszenia na różnego rodzaju imprezy. To z pewnością nie uciszy spekulacji na temat tego, że Ewa zgłosiła się do "Rolnik szuka żony" jedynie dla popularności, chociaż ona sama otwarcie temu zaprzeczała przed kamerami.

