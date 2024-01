Nicola z ostatniej edycji "Rolnik szuka żony" podzieliła się z widzami poruszającym wyznaniem. Okazuje się, że jako nastolatka cierpiała na depresję. Poruszyła ten temat, ponieważ chce wspierać osoby, które mierzą się z problemami natury psychicznej. Sama bowiem kiedyś nie wierzyła, że można pokonać tą chorobę.

Nicola po udziale w "Rolnik szuka żony", gdzie była wybranką Dariusza (ostatecznie mężczyzna nie chciał z nią kontynuować związku, w finale show padło zaś wiele gorzkich słów), zdobyła mnóstwo fanów, którzy chętnie śledzą jej życie po. Jest w stałym kontakcie z internautami, niedawno zapytała swoich obserwatorów o samopoczucie. Otrzymała serię wiadomości, która skłoniła ją do bardzo poważnych refleksji:

Kochani, dostałam od Was mnóstwo odpowiedzi. Bardzo dużo osób pisało mi, że są chorzy, typowo grypowo/przeziębieniowo, wszystkim życzę zdrówka. Ale większość Waszych wiadomości dotyczyła złego stanu zdrowia psychicznego. Jest mi ogromnie przykro, jak wielu z nas przeżywa teraz gorszy czas i jest takich osób coraz więcej. Zastanawiam się często, czym jest to spowodowane. Chyba przez tą szybkość tego świata, to wszystko, co się wokół dzieje

22-letnia uczestniczka show zdradziła, że kilka lat temu sama walczyła z depresją. Udało jej się pokonać chorobę, chce więc dać innym nadzieję, że też mogą to zrobić, choć nie jest to łatwe:

Nigdy o tym nie mówiłam publicznie i nie chciałam o tym mówić, ale jeśli ma to komuś pomóc, to to zrobię. Na tym zdjęciu widzicie mnie w wieku 17 lat, z depresją, bez jakiejkolwiek nadziei, że będzie dobrze. Czemu pokazuje Wam to zdjęcia i o tym mówię? Bo pokonałam to cholerstwo e 5 lat temu. I też nie wierzyłam ,że będzie dobrze. Nich to stories temu, kto nie ma nadziei - niech ją da - że z depresji można wyjść. Nie jest to proste, ale jest możliwe. Będę się dziś za Was modlić, za tych wszystkich, którzy stracili już nadzieję, lub po prostu źle się mają.

kończy swój wpis Nicola