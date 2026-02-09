W poniedziałkowy poranek widzowie „Dzień dobry TVN” przeżyli prawdziwy szok. Na kanapach programu pojawili się Anna Dereszowska i Robert Koszucki, zastępując dobrze znany duet Maciej Dowbor - Sandra Hajduk-Popińska. Tymczasowe rozdzielenie prowadzących wywołało gwałtowne reakcje wśród publiczności. Zmiana została ogłoszona przez stację TVN w piątek, a jej motywacją była premiera serialu „Młode gliny”, w którym grają właśnie Dereszowska i Koszucki.

Widzowie „Dzień dobry TVN” zaskoczeni zmianą. Zobaczyli Annę Dereszowską i Roberta Koszuckiego

Fani programu wyczekiwali czwórki gospodarzy, jednak początek wydania nie przyniósł takich emocji, na jakie liczyli. Prowadzący żartowali z nieobecności kolegów, nawiązując do nowego serialu, lecz szybko stało się jasne, że obecność Anny Dereszowskiej i Roberta Koszuckiego jest elementem autopromocji produkcji TVN. Maciej Dowbor dodał, że „specjaliści od śledztw gdzieś zaginęli w akcji”, sugerując, że widzowie kompletnie się tego nie spodziewali. Po krótkiej wymianie zdań aktorzy zachęcili do obejrzenia pierwszego odcinka serialu, który tego samego dnia miał swoją premierę.

Już kilka dni temu Marcin Prokop zapowiedział, że w „Dzień dobry TVN” pojawią się nowi prowadzący.

Nowi prowadzący „Dzień dobry TVN” nie przypadli widzom do gustu. Padły gorzkie słowa

Zmiany w „Dzień dobry TVN” wywołały burzę w Internecie. Na oficjalnych profilach programu w mediach społecznościowych pojawiła się lawina komentarzy. Internauci zarzucali stacji nachalną reklamę oraz brak autentyczności programu. Pojawiły się mocne głosy rozczarowania, takie jak: „Jaka desperacka reklama nowego serialu”, „To już nie oglądam”, „Na razie nowi prowadzący średnio się spisują… zobaczymy, co będzie dalej”. Wielu widzów podkreślało, że nie tego oczekiwali od śniadaniówki.

Zmiana prowadzących w „Dzień dobry TVN”. Nie wszyscy widzowie byli na „nie”

Choć dominowały negatywne opinie, część odbiorców wyraziła zadowolenie z nowego zestawienia prowadzących. W komentarzach można było znaleźć także słowa wsparcia: „Cudowny poranek z wami, Sandrą, Anią i Robertem”, „Wspaniały program”, „Przyjemnie się oglądało pana Roberta, fajna para z Sandrą Hajduk”. To pokazuje, że zmiany wywołały prawdziwy podział wśród widzów i wywołały niemałe emocje.

Zobacz także: Doda w mroźny dzień pod studiem "DDTVN" w crop topie i spodniach "pearl blanche pants". Zdjęcia paparazzi