Nie da się ukryć, że Michał Szpak jest obecnie najbarwniejszym jurorem show „Voice of Poland” i wniósł powiew świeżości do programu. Artysta podbija serca nie tylko pozostałych jurorów, producentów show, ale także przede wszystkim widzów i… stylistów! Dla spragnionych widoku Michała Szpaka i dla tych, dla których cotygodniowe nowe odcinki „Voice of Poland” to za mało - mamy prawdziwą gratkę! Michał Szpak tworzy bowiem swój kanał w serwisie Youtube, na którym publikuje nagrania zza kulis show. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii to, czego nigdy nie zobaczycie w telewizji! ;)

