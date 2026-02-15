Fani programu „The Voice Kids” zostali zaskoczeni ważną informacją. W nadchodzącej edycji show, która zadebiutuje w TVP już 7 marca, nie zobaczymy Tomsona i Barona na czerwonych fotelach jurorskich. Produkcja oficjalnie ogłosiła, że uczestników oceniać będzie wyłącznie trójka trenerów. W nowym składzie znaleźli się Cleo, która od drugiego sezonu nieprzerwanie pełni rolę jurorki, a także debiutujący Blanka i Tribbs.

„The Voice Kids” startuje już w marcu. Widzowie nie zobaczą Tomsona i Barona

Premiera nowej edycji „The Voice Kids” została zaplanowana na 7 marca. Oznacza to, że już za kilka tygodni młodzi wokaliści z całej Polski staną przed szansą zaprezentowania swoich umiejętności i podbicia serc widzów oraz nowego jury. TVP, emitująca format, oficjalnie zaprezentowała skład trenerski, potwierdzając tym samym brak miejsca dla Tomsona i Barona, którzy dotychczas byli nieodłącznym elementem show.

Tomson i Baron odchodzą z „The Voice Kids”. Fani w komentarzach są podzieleni

Po ogłoszeniu zmian w składzie jury „The Voice Kids” w internecie natychmiast pojawiła się fala komentarzy. Widzowie nie kryją zaskoczenia, a nawet szoku. Jedni deklarują: „Super, ja czekam”, „Nie mogę się już doczekać”, zapowiadając obecność przed telewizorem podczas premiery. Inni wyrażają rozczarowanie: „Nie oglądam bez Afromental”, „Bez Tomsona i Barona słabo”. Pojawiły się także głosy nawołujące do powrotu dawnych trenerów: „Chłopaki z Afro i Dawid powinni wrócić”.

Nowi trenerzy w „The Voice Kids”. Podbiją serca widzów?

Cleo to jedyna z dotychczasowych trenerek, która zachowała swoje miejsce w jury. Artystka znana z radiowych hitów i scenicznej charyzmy była już obecna w kilku poprzednich edycjach programu. Blanka oraz Tribbs debiutują w roli jurorów, co oznacza powiew świeżości, ale i nutę niepewności wśród wiernych fanów formatu. Tak duża zmiana w składzie trenerskim nie miała miejsca od początku emisji „The Voice Kids” na antenie TVP.

