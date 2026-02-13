Ośmiu uczestników 7. edycji "The Voice Senior" już w sobotę zawalczy o tytuł Najlepszego Głosu i 50 000 złotych na scenie programu, który stał się jednym z najpopularniejszych w polskiej telewizji. Poznajcie wszystkich finalistów.

Finał "The Voice Senior"

Finał "The Voice Senior" potrwa ponad dwie godziny i będzie podzielony na dwa etapy. Najpierw na scenie wystąpią wszyscy finaliści - po dwoje z drużyny każdego trenera. Następnie Alicja Majewska, Majka Jeżowska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny staną przed trudną decyzją -wybiorą tylko po jednej osobie do ścisłej rozgrywki o zwycięstwo. Ostateczna walka odbędzie się między czwórką najlepszych, którzy zaprezentują po dwa utwory, licząc na sympatię widzów. To właśnie publiczność poprzez głosowanie SMS zdecyduje, kto wygra!

Oto finaliści 7. edycji "The Voice Senior"

Wśród finalistów są Grażyna Osmala i Albert Czarkowski z drużyny Alicji Majewskiej, Artur Słowik i Robert Ziętara z teamu Majki Jeżowskiej, Ryszard Orecki i Małgorzata Skrzypczak z ekipy Roberta Janowskiego oraz Krzysztof Koziarski i Violetta Kapcewicz od Andrzeja Piasecznego. To ich historie, determinacja i muzyczna pasja poruszą w sobotę Polskę.

Kim jest Grażyna Osmala z "The Voice Senior?

Grażyna Osmala jest w drużynie Alicji Majewskiej. Uczestniczka obdarzona niezwykłą barwą głosu, miłośniczka włoskiej piosenki. Laureatka międzynarodowego festiwalu w Neapolu, sceniczne szlify zdobywała z Krystyną Prońko podczas KFPP w Opolu w 1981 roku. Dziś animuje społeczność muzyczną ze swoim partnerem, występując w zespole "Senior Band".

Kim jest Albert Czarkowski z "The Voice Senior"?

Albert Czarkowski również jest finalistą "The Voice Senior" z drużyny Alicji Majewskiej? Co o nim wiadomo?

Charyzmatyczny wokalista i multiinstrumentalista, który klasą uwiódł trenerów 7. edycji „The Voice Senior”. Wychowany w rodzinie estradowej, sceniczne szlify zdobywał już jako nastolatek, grając na klarnecie, saksofonie i basie. Przez lata koncertował za granicą z ramienia PAGART-u, by po powrocie do kraju odkryć swoją największą pasję - śpiew. Od 45 lat dzieli życie i scenę z żoną Basią. Ich występy w szczecińskim Ogrodzie Różanym przyciągają tłumy. czytamy w informacji prasowej.

Kim jest Artur Słowik z "The Voice Senior"?

Artur Słowik jest finalistą "The Voice Senior z drużyny Majki Jeżowskiej. To wokalista i żeglarz ze Stargardu, zwycięzca opolskich Debiutów z 1987 roku.

Wygrał opolskie Debiuty z zespołem Operating Conditions, odbierając gratulacje od Wojciecha Młynarskiego i Andrzeja Zauchy. Po latach przerwy i pracy w branży budowlanej, wrócił do pasji, zakładając kultowe kluby muzyczne (m.in. „Piwnicę pod Galerią”). Dziś zasila Big Band Stargard, udowadniając, że na wielki powrót do muzyki nigdy nie jest za późno.

Kim jest Robert Ziętara z "The Voice Senior"?

Robert Ziętara jest w drużynie Majki Jeżowskiej.

Występ w „The Voice Senior” to dla niego symboliczny powrót do kraju i pasji, którą porzucił przed laty.

Jest utalentowanym malarzem, wokalistą i obieżyświatem. Karierę wokalną zaczynał na Śląsku, gdzie zdobył tytuł najlepszego wokalisty województwa katowickiego. Wyemigrował do Grecji z powodu tragedii życiowych.

Kim jest Ryszard Orecki z "The Voice Senior"?

Ryszard Orecki reprezentuje w "The Voice Senior" drużynę Roberta Janowskiego. Co o nim wiadomo? To wokalista, utytułowany darter i sternik morski.

W 1988 roku, jako lider zespołu Kryterium, wystąpił w opolskich Debiutach pod okiem samego Grzegorza Ciechowskiego, wcześniej podbijając sceny Jarocina i Reggae nad Wartą. Choć zawodowo wspiął się na szczyty korporacyjnej drabiny jako wiceprezes biura brokerskiego, nigdy nie porzucił pasji. Reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w darta, a dziś wolny czas dzieli między żeglugę po oceanach a występy z Grupą Trzymającą Instrumenty i pielęgnuje kolekcję ponad tysiąca płyt winylowych czytamy w informacji prasowej.

Kim jest Małgorzata Skrzypczak z "The Voice Senior"?

Małgorzata Skrzypczak również reprezentuje drużynę Roberta Janowskiego. Jest emerytowaną nauczycielką WF-u, a w sieci znana jako "Biegająca Babcia".

Sportsmenka roku w Wielkopolsce i autorka książki motywacyjnej, która udowadnia, że życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Jej hart ducha został wystawiony na największą próbę podczas walki z nowotworem - rok po diagnozie przebiegła półmaraton, stając się ambasadorką profilaktyki zdrowotnej. Choć przez lata dominował w jej życiu sport, dziś wraca do muzycznych marzeń z młodości, gdy jako wokalistka występowała na wielkopolskich scenach.

Kim jest Krzysztof Koziarski z "The Voice Senior"?

Krzysztof Koziarski to finalista "The Voice Senior" z drużyny Andrzeja Piasecznego. Elektryk z duszą artysty, grający na wielu instrumentach. Jego ballady pojawiały się w radiu, od lat prowadzi lokalne konkursy talentów i postanowił sprawdzić się w programie.

Choć w młodości usłyszał od jurora w katowickim Spodku, że „jeden Krawczyk w Polsce wystarczy”, jego ballady i tak trafiły na antenę radiowej „Powtórki z rozrywki”. Doświadczony konferansjer i społecznik, który przez lata szlifował warsztat w zakładowym radiowęźle, a dziś animuje życie artystyczne swojego miasta.

Kim jest Violetta Kapcewicz w "The Voice Senior"?

Violetta Kapcewicz to finalistka "The Voice Senior" z drużyny Andrzeja Piasecznego. Była wokalistka Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i zespołu Orfeusz, koncertowała za granicą z ramienia PAGART-u. Jej powrót na scenę to spełnienie wieloletniej obietnicy.

Laureatka Festiwalu Piosenki Radzieckiej i była wokalistka popularnego zespołu „Orfeusz”. Przez blisko dwie dekady koncertowała w Niemczech z ramienia PAGART-u, a po powrocie do kraju stała się muzyczną wizytówką regionu Karkonoszy. czytamy w informacji prasowej.

Gdzie i kiedy obejrzeć wielki finał "The Voice Senior"?

Finał "The Voice Senior" zostanie wyemitowany na żywo w sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.

