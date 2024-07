Grzegorz Bardowski i Ania Warachim z "Rolnik szuka żony" nadal są bardzo w sobie zakochani i oprócz tego, że wkrótce planują ślub to... dziś, 6 stycznia, Ania obchodzi swoje 25. urodziny! Z tej okazji rolnik postanowił napisać publicznie, jak bardzo kocha Annę. Wstawił zdjęcie z ich randki w programie, kiedy to Grzegorz zabrał wybrankę na romantyczne pływanie łódką. Co napisał pod zdjęciem?

Płynę dalej ze swoją "ćwiarteczką" w dniu jej urodzin. UWAGA !! okazuje publicznie swoje uczucie - Kocham Cię moja przyszła żono

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 6 stycznia 2016

Fani pary jednak od jakiegoś czasu nie są zadowoleni, że Grzegorz często wstawia zdjęcia z lata. Chcieliby aktualne zdjęcia Grzegorza z Anią. Jeden nawet zapytał, czy może urodziny nie były w lecie skoro zdjęcie pochodzi sprzed paru miesięcy. Co na to rolnik? Uważa, że to fajne, gdy dzieli się pamiątkami z nagrań Rolnik szuka żony.

Zdjęcie z lata. Urodziny dzisiaj. Wiem, że pojawiają się komentarze, że to jakiś fotomontaż :) już powtarzałem - mam prawie 30 lat i już dzisiaj dałem sobie pozwolenie na dodawanie zdjęć z lipca w styczniu :) zostało mi trochę pamiątek z nagrań, wiec mogę od czasu do czasu się nimi podzielić. Pozdrawiam serdecznie :)

Ania i Grzegorz na swoim sylwestrze:

Najlepsze życzenia od NAS dla WAS :-)

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 31 grudnia 2015

Ania i Grzegorz tuż po świętach:

Ania i jej połóweczka :-D

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 3 stycznia 2016

Pierścionek zaręczynowy Ani z Rolnik szuka żony: