Każdy jest ciekawy czy ta para z Rolnik szuka żony 2 weźmie ślub? Grzegorz Bardowski i Ania Warachim zapewniają, że mają poważne plany. Para była gośćmi "Pytania na śniadanie" i opowiedziała o tym, jak wygląda ich życie po programie oraz jak spędzą święta - o dziwo nie razem.

Wigilia na razie osobno - powiedziała Anna.

I szybko dodała, że zamierzają w pierwszy i drugi dzień świąt się spotkać. Prowadzący od razu dopytali czy w te święta odbędą się wyczekiwane zaręczyny?

Mam bardzo poważne plany, ale nie mogę tutaj w telewizji wszystkiego zdradzić - zmieszał się rolnik. - Sprawy prywatne chcemy załatwiać poza kamerami. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie chcą wiedzieć, bo nam kibicują. Ale dajemy im siebie, prowadzę fanpejdż i informuję co tam u nas słychać w miarę na bieżąco - dodał.

Grzegorz podkreślił tylko to, co już mówił od dawna, że w końcu jest z właściwą osobą. Wszyscy mu powtarzali, że jak już znajdzie odpowiednią dziewczynę to będzie wiedział, że to ta jedyna i przy Ani w końcu to czuje. A Ania wytłumaczyła, dlaczego w programie nie okazywała tylu uczuć co Grzegorz i wymijająco odpowiadała na pytania o przyszłość. Okazuje się, że bała się rozczarować.

Jestem osobą nieśmiałą i nie chciałam pokazywać wszystkiego. Czułam, że to jest to, ale się z tym nie zdradzałam. Nie chciałam się też rozczarować. Pewnie dlatego wyszło, że jestem wycofana.

Jak wygląda teraz życie Ani i Grzegorza z Rolnik szuka żony?

Po programie jesteśmy rozpoznawalni. Każde wyjście z domu, to jest pewne, że nas ktoś zaczepi czy przywita. Do tego jesteśmy zapraszani w odwiedziny do domów dziecka, hospicjów - opowiadała Ania. - To wspaniale, że ktoś na nas czeka, choć nie mamy żadnych talentów - dodał Grzegorz.

Ania i Grzegorz tuż po zakończeniu Rolnik szuka żony 2:

Czas zacząć tę nierówną walkę - czyli przedświąteczne zakupy! Tym razem to ja chciałbym się schować za Anią ;)

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 19 grudnia 2015

Ania i Grzegorz jadą na program do Warszawy:

Jutro widzimy się w "Pytanie na śniadanie" oraz "Teście o żywność" godz. 20:20 TVP1. A tymczasem Ania i jej klimaty :-) have a nice day!

Posted by Grzesiek z Rolnik szuka żony on 20 grudnia 2015

Ania i Grzegorz jako goście "Świat się kręci"