Nowa edycja "Farmy" wzbudza wśród widzów mnóstwo emocji. Jak się okazuje, 5. odcinek reality show zakończył się fatalnie dla jednego z ulubionych uczestników programu. W ostatecznym starciu przegrał ten, który nie mógł liczyć na łaskę sojuszników. Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał.

W 5. odcinku "Farmy" uczestnicy stanęli przed iście farmerskim wyzwaniem. Co się wydarzyło?

W 5. odcinku Farma uczestnicy stanęli przed niełatwym wyzwaniem. Ich misją było stworzenie chochoła - niemego świadka obietnic, zdrad i decyzji podejmowanych w ostatniej chwili. Szybko okazało się, że pozostanie bezstronnym w programie ma swoje srogie konsekwencje.

Nominowany Wojtek w piątym odcinku zawalczył w pojedynku na deski. Oczywiście, zgodnie z zasadami, zwycięzca może liczyć na kartę bezpieczeństwa. Co jednak z pozostałymi uczestnikami? Są oni zdani na łaskę sojuszników, a jak wiadomo - nie wszystko, co wydaje się prawdą, rzeczywiście nią jest.

Wojtek Kossowski odpada z "Farmy"! Był ulubieńcem widzów

Niestety, 5. odcinek "Farmy" przyniósł rozczarowujący finał dla Wojtka Kossowskiego. To on jako kolejny odpadł z programu. Mimo że minęło dopiero pięć odcinków, Wojtek stał się jednym z ulubionych uczestników show, co potwierdzają internauci. Pod postem na Instagramie "Farmy", w którym produkcja ogłosiła eliminację Wojtka Kossowskiego, nie brakowało szczerych słów współczucia od fanów.

Szkoda, super chłopak

A było tak miło i się skończyło

Szkoda Wojtka! czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku "Farmy" z programem pożegnał się z Adrian Sikora, a pierwszą osobą, która odpadła z show, była Wanesa. Tym samym Wojtek stał się już trzecią osobą, która zakończyła swoją przygodę z "Farmą".

To dopiero 5. odcinek, a rozstania z uczestnikami z pewnością będą coraz bardziej emocjonalne! Zobaczcie galerię zdjęć z dzisiejszego odcinka.

Wojtek Kossowski, fot. mat.prasowe

