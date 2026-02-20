Reklama

Nowa edycja "Farmy" wzbudza wśród widzów mnóstwo emocji. Jak się okazuje, 5. odcinek reality show zakończył się fatalnie dla jednego z ulubionych uczestników programu. W ostatecznym starciu przegrał ten, który nie mógł liczyć na łaskę sojuszników. Takiego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał.

W 5. odcinku "Farmy" uczestnicy stanęli przed iście farmerskim wyzwaniem. Co się wydarzyło?

W 5. odcinku Farma uczestnicy stanęli przed niełatwym wyzwaniem. Ich misją było stworzenie chochoła - niemego świadka obietnic, zdrad i decyzji podejmowanych w ostatniej chwili. Szybko okazało się, że pozostanie bezstronnym w programie ma swoje srogie konsekwencje.

Nominowany Wojtek w piątym odcinku zawalczył w pojedynku na deski. Oczywiście, zgodnie z zasadami, zwycięzca może liczyć na kartę bezpieczeństwa. Co jednak z pozostałymi uczestnikami? Są oni zdani na łaskę sojuszników, a jak wiadomo - nie wszystko, co wydaje się prawdą, rzeczywiście nią jest.

Wojtek Kossowski odpada z "Farmy"! Był ulubieńcem widzów

Niestety, 5. odcinek "Farmy" przyniósł rozczarowujący finał dla Wojtka Kossowskiego. To on jako kolejny odpadł z programu. Mimo że minęło dopiero pięć odcinków, Wojtek stał się jednym z ulubionych uczestników show, co potwierdzają internauci. Pod postem na Instagramie "Farmy", w którym produkcja ogłosiła eliminację Wojtka Kossowskiego, nie brakowało szczerych słów współczucia od fanów.

Szkoda, super chłopak
A było tak miło i się skończyło
Szkoda Wojtka!
czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku "Farmy" z programem pożegnał się z Adrian Sikora, a pierwszą osobą, która odpadła z show, była Wanesa. Tym samym Wojtek stał się już trzecią osobą, która zakończyła swoją przygodę z "Farmą".

To dopiero 5. odcinek, a rozstania z uczestnikami z pewnością będą coraz bardziej emocjonalne! Zobaczcie galerię zdjęć z dzisiejszego odcinka.

Wojtek Kossowski
Wojtek Kossowski, fot. mat.prasowe
Farma
Farma, fot. mat. prasowe
Farma
Farma, fot. mat. prasowe
Farma
Farma, fot. mat. prasowe
Farma
Farma, fot. mat. prasowe
Farma
Farma, fot. mat. prasowe
Farma
Farma, fot. mat. prasowe
Farma
Farma, fot. mat. prasowe
