Piąta edycja "Farmy" już od początku budzi w telewidzach ogrom emocji. Choć fani programu dopiero co zaczęli poznawać uczestników najnowszych odcinków, to niektórzy z bohaterów już teraz stracili możliwość dalszego konkurowania w programie. W czwartym odcinku los zadecydował o odpadnięciu kolejnego uczestnika, co natychmiastowo wywołało burzę wśród internautów.

Adrian odpada z "Farmy" w czwartym odcinku

Program farma zgromadził rzeszę wiernych widzów, którzy chętnie śledzą losy uczestników kolejnych edycji, kibicując im w wyzwaniach, jakie czekają na nich na wsi. Pierwszą uczestniczką, która opuściła najnowszą edycją show, była Wanessa Okarmus. Reprezentantka drużyny niebieskiej przegrała w konkurencji z Andrzejem z drużyny czerwonych. Dla Wanessy oznaczało to opuszczenie programu, a dla Andrzeja możliwość przeniesienia się z szopy do reszty farmerów.

W czwartym odcinku oglądający "Farmę" pożegnali już drugiego uczestnika piątej edycji. Tym razem program opuścił Adrian Sikora z drużyny czerwonych. Do odpadnięcia przyczyniło się przegranie starcia z uczestniczką z drużyny niebieskich - Olą.

Widzowie podzieleni po odpadnięciu Adriana Sikory z "Farmy"

Widzowie "Farmy" natychmiastowo zaczęli komentować kolejne pożegnanie uczestnika w najnowszej edycji "Farmy", zanim jeszcze czwarty odcinek zdążył się skończyć, co tylko pokazuje, jak mocno zaangażowani są oni w losy startujących w programie osób. Pod postem na Instagramie "Farmy" aż zawrzało w komentarzach. W słowach pisanych przez internautów zobaczyć można gesty wsparcia i pocieszenia dla Adriana.

Szkoda Adriana.

Ale lipa, taki fajny chłopak.

Szkoda, bo taki się wydawał być ok.

Bardzo sympatyczny, szkoda że tak krótko czytamy słowa otuchy dla Adriana.

Nie zabrakło też jednak przekornych komentarzy, podsumowujących dotychczasowe poczynania Adriana w programie z nieco innej perspektywy.

Tak narzekał na Andrzeja, a koniec końców sam odleciał pierwszy.

Krowa, która dużo muczy mało mleka daje.

Zdania ekspertów są podzielone czytamy głosy widzów 'Farmy'.

